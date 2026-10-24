L'hiver arrive en Suisse, du moins en altitude. Une bonne nouvelle pour les stations, qui espèrent notamment voir les ventes d'abonnements décoller avec les premières neiges. Mais où chausser les skis? Blick fait le point.

Les premières stations de ski ouvrent déjà ce week-end en Suisse

Les premières stations de ski ouvrent déjà ce week-end en Suisse

Martin Schmidt

L'hiver fait son retour dans les montagnes suisses. Dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques flocons sont tombés en altitude, même si les quantités de neige sont restées modestes. Les amateurs de sports d'hiver espèrent désormais des chutes de neige plus importantes, y compris à plus basse altitude.

Dans plusieurs stations, le lancement de la saison de ski approche à grands pas. Blick a contacté les exploitants des remontées mécaniques pour savoir si les premières neiges avaient une influence sur leurs dates d'ouverture. Voici où les amateurs de glisse pourront se faire plaisir.

Ces stations ouvrent en octobre

C'est Diavolezza (GR) qui donnera le coup d'envoi de la saison. Les premières pistes ouvriront le 24 octobre, soit une semaine plus tard que prévu initialement. La douceur de l'automne a en effet contraint les exploitants à revoir leur calendrier. Jusqu'au 15 novembre, le domaine skiable sera en partie ouvert les mercredis, samedis et dimanches. Une courte fermeture pour des travaux de maintenance suivra, avant une ouverture quotidienne dès le 19 décembre.

A Engelberg-Titlis (OW), les skieurs pourront retrouver les pistes du glacier dès le 29 octobre. Le secteur du Laubergrat ouvrira ensuite les week-ends à partir du 7 novembre. Les autres secteurs suivront progressivement. L'ouverture complète du domaine est fixée au 19 décembre.

Dans la Jungfrau Ski Region (BE), la saison débutera également fin octobre. «Après les chutes de neige et avec les températures actuellement basses, il est possible d'enneiger artificiellement les pistes, et dans le secteur de Mürren-Schilthorn, le début de la saison le week-end aura lieu comme prévu le 31 octobre», explique une porte-parole.

A Verbier (VS), les remontées mécaniques fonctionneront les week-ends dès le 31 octobre.

Ces stations ouvrent en novembre

A Saas-Fee (VS) et Zermatt (VS), il est déjà possible de skier sur les glaciers. La saison hivernale officielle commencera toutefois le 1er novembre dans les deux stations valaisannes. A Glacier 3000 (VD/BE), les premières pistes ouvriront le 7 novembre.

Du côté d'Andermatt-Sedrun-Disentis (UR/GR), les températures plus fraîches permettent actuellement de produire de la neige artificielle. Au Gemsstock, les remontées mécaniques tourneront tous les jours dès le 14 novembre. A Disentis, une ouverture les week-ends est prévue à partir du 28 novembre, sous réserve de conditions météorologiques et d'enneigement favorables.

A Davos/Klosters (GR), les premières descentes seront possibles les week-ends dès le 13 novembre dans le secteur de Parsenn. A Corvatsch (GR), dans la région de St. Moritz, la saison débutera le 21 novembre.

A Adelboden-Lenk (BE), le secteur principal ouvrira au plus tôt le 28 novembre, avant une ouverture quotidienne dès le 5 décembre. «La première neige est toujours particulière et suscite l'impatience chez nous, et espérons-le aussi chez nos hôtes», confie Stefanie Inniger, porte-parole de la station.

Les domaines de Flims-Laax (GR) et d'Arosa/Lenzerheide (GR) prévoient également de lancer officiellement leur saison le 28 novembre. A Crans-Montana (VS), une ouverture partielle est annoncée pour la même date.

Ces stations ouvrent en décembre

D'autres stations accueilleront leurs premiers skieurs en décembre. L'ouverture est prévue le 5 décembre à Aletsch Arena (VS), le 12 décembre à Belalp (VS), puis le 19 décembre à Klewenalp (NW), Meiringen-Hasliberg (BE) et Saas-Grund (VS).