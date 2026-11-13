La station la moins chère d'Europe coûte 18 francs par jour

A Roubion-les-Buisses, dans les Alpes-Maritimes françaises, il y a six remontées, 20 descentes et 30 kilomètres de pistes, pour seulement 18 francs par jour de ski. Le domaine skiable des Alpes du Sud veut ainsi attirer les Suisses soucieux de leur budget.

En bref 16 des 27 domaines skiables suisses augmentent leurs prix pour la saison 2026/27

A Roubion-les-Buisses en France, le forfait de ski coûte à peine 18 francs par personne

Neuf des dix domaines skiables les moins chers d’Europe se trouvent en France

Nathalie Benn

Les sports d'hiver en Suisse sont un plaisir coûteux. Pour la nouvelle saison, de nombreuses stations de ski ont de nouveau augmenté leurs tarifs. Un sondage réalisé par Blick auprès de 27 stations révèle que 16 d'entre elles augmentent leurs prix ou modifient leur grille tarifaire.

Les Diablerets, dans le canton de Vaud, ont enregistré la hausse la plus importante pour les forfaits journaliers adultes, avec une augmentation de 6 francs, soit 9%. Quant aux skieurs souhaitant dévaler les pistes de Saint-Moritz, dans le canton des Grisons, pendant les vacances, ils devront débourser jusqu'à 107,50 francs pour un forfait journalier.

«Il doit bien y avoir une solution moins chère!» se dit le skieur soucieux de son budget. Il cherche donc au-delà des frontières nationales et trouve son bonheur dans les Alpes-Maritimes françaises. Dans la petite station de ski de Roubion-les-Buisses, dans le Val de Tinée, à un peu plus d'une heure de route de Nice, un forfait journalier pour adultes coûte l'équivalent de seulement 18 francs suisses. Ce qui en fait la destination la moins chère d'Europe, comme le montre une nouvelle analyse de la plateforme de réservation Holidu.

Zermatt bat des records

Le prix du forfait journalier vaut aussi bien en haute qu’en basse saison. Selon l’analyse, dans le domaine skiable situé entre 1410 et 1920 mètres d’altitude, il faut compter entre 14 et 24 francs par personne pour une nuitée.

Les 2e et 3e places sont occupées par les stations françaises de Réallon, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et de Gresse-en-Vercors, près de Grenoble. Le domaine skiable le plus cher se trouve en Suisse: Zermatt (VS) coûte en moyenne 277 francs par personne et par jour.

Voici comment Holidu a effectué ses calculs Pour l’indice des prix du ski 2026/27, la plateforme de réservation a étudié au total 265 domaines skiables européens comptant au moins 20 km de pistes. Elle a comparé les coûts d’un forfait de ski à la journée pour adultes et d’une nuitée dans un hébergement de vacances par personne. L’analyse s’est fondée sur la semaine de Noël, du 21 au 27 décembre 2026 (haute saison), ainsi que sur la semaine du 22 au 28 mars 2027 (basse saison). Un prix moyen par jour a été calculé à partir de ces deux périodes. Pour calculer les prix médians des hébergements de vacances par personne et par nuit, une base de données interne de Holidu a été utilisée. Pour les forfaits à la journée, la plateforme s’est basée sur les sites officiels des domaines skiables. Lorsque les tarifs actuels n’étaient pas encore disponibles, ceux de l’année précédente ont été utilisés. Le trajet, les repas et l’équipement ne sont pas compris. Pour l’indice des prix du ski 2026/27, la plateforme de réservation a étudié au total 265 domaines skiables européens comptant au moins 20 km de pistes. Elle a comparé les coûts d’un forfait de ski à la journée pour adultes et d’une nuitée dans un hébergement de vacances par personne. L’analyse s’est fondée sur la semaine de Noël, du 21 au 27 décembre 2026 (haute saison), ainsi que sur la semaine du 22 au 28 mars 2027 (basse saison). Un prix moyen par jour a été calculé à partir de ces deux périodes. Pour calculer les prix médians des hébergements de vacances par personne et par nuit, une base de données interne de Holidu a été utilisée. Pour les forfaits à la journée, la plateforme s’est basée sur les sites officiels des domaines skiables. Lorsque les tarifs actuels n’étaient pas encore disponibles, ceux de l’année précédente ont été utilisés. Le trajet, les repas et l’équipement ne sont pas compris. Plus

Les 10 domaines skiables les moins chers

Rang Domaine skiable Pays Kilomètres de pistes Prix du forfait journalier adulte (en francs) 1. Roubion-les-Buisses France 30 18 2. Réallon France 30 28,30 (haute saison) / 22,80 (basse saison) 3. Gresse-en-Vercors France 20 25 (haute saison) / 21,80 (basse saison) 4. Le Mourtis France 25 26,70 5. Sierra de Béjar Espagne 26,8 26,70 (haute saison) / 18,40 (basse saison) 6. Lans-en-Vercors France 24 24,50 (haute saison) / 20,50 (basse saison) 7. Le Collet d’Allevard France 35 28 (haute saison) / 22,80 (basse saison) 8. Chabanon France 40 28,90 9. Aillons-Margériaz France 24 27,30 10. Saint-Léger-les-Mélèzes France 24 27,80

A Roubion-les-Buisses, les prix sont imbattables par rapport aux autres stations de sports d'hiver suisses dotées de nombreuses remontées mécaniques. Mais qu'obtenez-vous pour ce prix? Pas moins de 30 kilomètres de pistes, dans un village qui ne compte que 117 habitants permanents.

Toutefois, en hiver, la population peut dépasser les 500 personnes grâce aux nombreuses résidences secondaires. En plus des pistes rouges, on trouve plusieurs pistes vertes et bleues pour les débutants, ainsi que deux pistes noires pour les experts. Six remontées mécaniques, dont un télésiège, transportent skieurs et snowboarders au sommet des pistes.

Certes, Roubion-les-Buisses n'est pas une station de ski immense. Mais pour les familles et les amateurs de sports d'hiver qui privilégient un rythme plus tranquille et ne souhaitent pas dépenser des fortunes pour leurs vacances au ski, l'offre est tout à fait intéressante.

Cependant, il y a un bémol: cette région relativement basse n’est pas réputée pour son enneigement. Si les canons à neige sont utiles sur les pistes principales, la station dépend d’un enneigement naturel suffisant, surtout en début et fin de saison. De plus, Nice n’est pas à deux pas. Bien que l’on puisse rejoindre Nice depuis l’aéroport de Zurich plusieurs fois par semaine en seulement 70 minutes d’avion, le coût du voyage, avec des vols à partir de 500 francs, est peu intéressant pour un court séjour. Et en voiture, il faut compter 6 à 7 heures supplémentaires depuis Genève.