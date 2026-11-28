L'initiative populaire du Centre sur l'imposition fédérale des couples mariés sera votée ce dimanche 29 novembre. Mais ainsi que l'observent des experts fiscaux romands, beaucoup de citoyens peinent à comprendre les enjeux réels de cet objet. Explications.

En bref Le 8 mars 2026, l’imposition individuelle des couples mariés a été acceptée à 54,23% pour tous les niveaux fiscaux, avec une entrée en vigueur prévue au plus tôt en 2032

Soumise au vote le 29 novembre, l’initiative populaire du Centre maintiendrait l’imposition fédérale commune, favorable aux couples aux revenus très différents, mais exigerait quand même un traitement fiscal équitable pour les couples mariés

En cas de oui, l’imposition resterait individuelle dans les cantons et les communes, mais redeviendrait commune au niveau fédéral. Le Parlement disposera alors de trois ans pour élaborer une nouvelle loi. Si celle-ci n'est pas mise en oeuvre d’ici 2030, le calcul fiscal le plus avantageux, entre les deux modèles, sera retenu

Ellen De Meester Journaliste Blick

Ce dimanche 29 novembre, le peuple suisse devra se prononcer sur l'initiative populaire du Centre, intitulée «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés - Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!» Mais ce titre mène irrémédiablement à la confusion, puisque le peuple vient à peine d'accepter, le 8 mars dernier, la loi fédérale sur l'imposition individuelle, validée à 54,23% de «oui».

Pourquoi revote-t-on sur la même problématique, seulement quelques mois plus tard, alors que l'imposition individuelle ne sera effective qu'à partir de 2032? La question est aussi subtile que complexe, acquiesce Françoise Sapin, fondatrice et propriétaire de Fidusap Fiduciaire à Genève: «Cette problématique est très technique, il s’agit d’un véritable serpent de mer et les gens ne comprennent rien», remarque-t-elle. En effet, des clients confus lui posent souvent des questions quant aux enjeux de ce texte, ne sachant pas quelle case cocher sur leur bulletin.

Les deux textes veulent une imposition plus équitable

À la base, les couples mariés et les couples non-mariés sont imposés de manière totalement différente en Suisse: comme leurs revenus sont additionnés, les époux remplissent une déclaration d'impôt commune, sont imposés sur la totalité de leur fortune et touchent, parfois, des bonus fiscaux du mariage. Le 8 mars, afin de supprimer la pénalisation fiscale du mariage, le peuple a accepté de passer à l'imposition individuelle des époux, au niveau fédéral, cantonal et communal.

Cela signifie, en bref, que les personnes mariées seront imposés individuellement, sur la base de leur propre fortune, sans prendre en compte celle de leur époux ou de leur épouse. Les couples dans lesquels les deux époux travaillent et touchent des revenus plutôt similaires bénéficient donc de ce nouveau modèle fiscal, dont la mise en application a été prévue pour l'année 2032. Au plus tôt.

Or, avant même la validation de la loi sur l'imposition individuelle, le Centre avait déjà déposé son initiative populaire. Bien qu'elle vise, elle aussi, la suppression de la pénalisation fiscale du mariage, elle a quand même suivi son cours, malgré les résultats du 8 mars. Quelle différence, alors, puisque les deux textes demandent une imposition plus équitable pour les époux?

Qu'est-ce que ça change, par rapport à la votation du 8 mars?

En bref, l'initiative du Centre demande à ce que le modèle initial subsiste, et que les revenus des époux soient quand même additionnés. Par contre, elle exige aussi qu'une nouvelle loi veille à ce que les époux soient traités de manière équitable, par rapport aux autres contribuables et aux couples-non mariés. Le principe d'une imposition commune des couples mariés serait également inscrit dans la Constitution: la déclaration d'impôts commune resterait donc en place, ainsi que les bonus fiscaux du mariage.

À noter que cette option arrangerait surtout les époux dont les revenus sont très différents, selon le modèle traditionnel. Prenons le cas d'une femme au foyer, par exemple: si le mari est le seul des deux à travailler, mais qu'il est imposé de façon individuelle, ses impôts n'incluront pas les déductions que reçoit sa femme, qui ne travaille pas, ou à un très faible pourcentage. Résultat: le mari devra débourser davantage que si les deux revenus étaient additionnés.

C'est effectivement ce qu'expliquait la députée Isabelle Chassot (Le Centre/FR): auprès de RTN, elle affirmait que le but de l'initiative est d'éviter une pénalisation «juste parce qu’un membre du couple gagne moins que l’autre».

L'initiative du Centre concerne seulement l'impôt fédéral... ça veut dire quoi?

Mais les choses se compliquent encore, dans la mesure où l'initiative du Centre concerne uniquement l'impôt fédéral, alors que la loi votée le 8 mars impliquait tous les niveaux d'imposition (fédéral, cantonal, communal). Cela signifie que si la population vote «oui» ce dimanche, les couples mariés seront imposés de façon commune au niveau fédéral, mais de façon individuelle au niveau cantonal et communal. En d'autres termes, deux modèles fiscaux différents pourraient être amenés à cohabiter.

«C’est là que réside la principale erreur, estime Françoise Sapin. On aurait dû nous faire voter sur les deux systèmes en même temps. Si l’initiative du Centre est acceptée, elle primera sur le vote du 8 mars.» En revanche, même si le peuple valide l'initiative du Centre, les couples mariés seront quand même imposés individuellement au niveau cantonal: «Cela implique l’élaboration de 26 nouvelles lois fiscales, une pour chaque canton, et 1'750'000 déclarations supplémentaires à gérer, pointe notre intervenante. Et cela va nous coûter cher.»

Des complications techniques pour tout le monde

Françoise Sapin affirme, par ailleurs, que l'imposition individuelle implique des problèmes que les cantons doivent encore résoudre, dans l'élaboration de leurs nouveaux modèles fiscaux: «Imposer individuellement les couples mariés dont les revenus diffèrent beaucoup entraîne forcément une série de complications, note-t-elle. Qui déclare la maison et l’hypothèque commune, par exemple? On ne le sait pas encore, car rien n’a été tranché, même si certains cantons ont commencé à esquisser leurs nouvelles lois.»

À noter que si l'initiative populaire du Centre est acceptée, ce dimanche, le Parlement disposera de trois ans pour élaborer une loi précisant son application. «Plusieurs solutions sont possibles pour mettre en œuvre l’initiative, notamment différentes méthodes de splitting ou le calcul alternatif de l’impôt, précise le Département fédéral des finances (DFF). Si aucune loi n’entre en vigueur d’ici 2030, le Conseil fédéral devra instaurer le calcul alternatif de l’impôt.»

Cela signifie que l'impôt fédéral direct d'un couple marié sera calculé en comparant les deux systèmes: à la fois selon le modèle de l'imposition commune, et selon le modèle applicable aux personnes non-mariées. Sur la base de ces calculs, c'est le montant le plus bas qui sera retenu. Ainsi, quoi qu'il advienne, deux systèmes risquent de cohabiter.