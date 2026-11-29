Le peuple suisse a choisi de rejeter l’initiative populaire du Centre sur l'imposition des couples mariés. Pour le conseiller national Samuel Bendahan, ce résultat protège le modèle de l'impôt individuel voté le 8 mars, qui favorise la classe moyenne et non les ultra-riches.

Le Centre s'avoue vaincu: «L’individu l’emporte sur la famille, tant au niveau fiscal que sociétal»

Le Centre s'avoue vaincu: «L’individu l’emporte sur la famille, tant au niveau fiscal que sociétal»

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le vote du 8 mars dernier l’emporte, indirectement, une seconde fois. En effet, l’initiative populaire du Centre, «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés - Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!», a été balayée, ce dimanche 29 novembre, dans les urnes. Si le canton de Vaud a largement rejeté le texte à 66,5%, le «non» reste clair dans le reste de la Suisse romande, notamment dans les cantons de Genève (59,8%), de Neuchâtel (56,8%), du Jura (54,1%) et de Fribourg (53,2%). Le Valais, lui, se montre plus tempéré, avec seulement un 50,9% de refus.

Cela signifie que la disposition votée ce printemps, soit l’imposition individuelle des couples mariés à tous les niveaux, reste d’actualité et devrait être mise en application dès l’année 2032. Les époux appartenant à la classe moyenne et touchant des revenus similaires seront donc moins pénalisés, puisque leurs impôts seront calculés de façon indépendante, sans additionner les deux revenus dans la même déclaration.

«C'est une grande victoire pour l'ensemble de la population»

«Je suis très heureux et soulagé de ce résultat, qui apparaît comme un refus très net, se réjouit le conseiller national Samuel Bendahan (PS/VD). La population a voté deux fois de suite sur cet élément et s’est prononcée, cette fois encore, pour un système fiscal plus favorable aux ménages moyens, dans lequel nos choix privés n’ont pas d’impact sur nos impôts.»

Même son de cloche du côté de Simone de Montmollin (PLR/GE): «C’est une grande victoire pour l’ensemble de la population, pour les femmes, pour les hommes, pour les couples, affirme-t-elle. On a consacré le fait que l’état civil ne doit pas jouer un rôle sur l’imposition du revenu et qu’il appartient aux cantons de mettre en œuvre ce principe, en tenant compte des charges effectives des couples mariés ou non mariés, avec ou sans enfants.»

«L'initiative aurait surtout profité à la classe supérieure»

Pour Samuel Bendahan, l’UDC et le Centre cherchaient, au travers de cette initiative, «à revenir en arrière sur le progrès esquissé par la votation du 8 mars, en favorisant un modèle ultra-conservateur bénéficiant aux super riches, mais qui aurait lourdement pesé sur les épaules des classes moyennes.»

Pour rappel, l’initiative du Centre, déposée avant les votations du 8 mars, demandait à ce que l’impôt fédéral direct reste commun, pour les époux. Or, le texte exigeait aussi la suppression de la pénalisation du mariage, au moyen d’une nouvelle loi inscrite dans la Constitution et censée «veiller à ce que les époux ne soient pas désavantagés par rapport aux autres contribuables». Le Parlement aurait disposé de trois ans pour élaborer ladite loi.

« «On voit qu’aujourd’hui, l’individu l’emporte sur la famille, tant au niveau fiscal que sociétal.» Sidney Kamerzin, conseiller national (Le Centre/VS) »

«Cela creusera de grands trous dans les finances publiques»

Du côté des défenseurs de l'initiative, la déception est évidemment très importante. Auprès du «Temps», le président du Centre Philipp Matthias Bregy estime que la bataille se joue maintenant dans l'adaptation de toutes les lois cantonales à la nouvelle imposition individuelle. «Soit on fait comme au niveau fédéral, et beaucoup de familles paieront plus d’impôts, présage-t-il. Soit on trouve une variante neutre pour les couples mariés, mais cela creusera de grands trous dans les finances publiques.»

Sidney Kamerzin (Le Centre/VS) se montre plus optimiste: «On s’y attendait un peu, nous admet-il. Le calendrier ne nous a pas aidés, car on aurait aimé voter sur ces deux objets en même temps. Mais nous sommes satisfaits d’avoir contribué à corriger la discrimination fiscale des couples mariés, même si notre solution nous semblait meilleure. On voit qu’aujourd’hui, l’individu l’emporte sur la famille, tant au niveau fiscal que sociétal.»

Faire cohabiter deux systèmes? Trop compliqué!

Si ce modèle aurait arrangé les couples dont l’un des membres gagne beaucoup moins que l’autre (selon les organisations familiales plus traditionnelles, par exemple), il concernait uniquement l’impôt fédéral: les époux auraient donc quand même été taxés individuellement au niveau cantonal, ce qui augurait certaines complications techniques, selon les détracteurs de l'initiative. Et c’est probablement l’un des principaux facteurs pouvant expliquer le refus. Le dernier sondage gfs.bern indiquait en effet que de nombreux contribuables craignaient de voir émerger «des systèmes fiscaux contradictoires entre la Confédération et les cantons».

«On a évité une grande gabegie et une grande incertitude, à la fois pour les administrations et les entreprises qui emploient du personnel imposé à la source, ajoute Simone de Montmollin. En effet, pour l’impôt cantonal, il aurait fallu remplir des déclarations à titre individuel, tandis que l’impôt fédéral aurait gardé la déclaration commune. Par ailleurs, l’imposition individuelle représente une plus-value pour les entreprises qui ne devront plus se soucier des situations maritales des personnes imposées à la source.»

«Il n'était jamais question de faire cohabiter deux systèmes!»

Or, pour Sidney Kamerzin, c'était plutôt tout l'inverse: «Il n’était jamais question de faire cohabiter deux systèmes, insiste-t-il. Notre initiative aurait permis de corriger la pénalisation du mariage au niveau fédéral, et les cantons, par obligation d’harmoniser le tout, auraient suivi. Notre modèle nous semblait à la fois plus équitable et plus simple à appliquer. Il s’agissait d’une adaptation, et non pas de la révolution fiscale que représente l’imposition individuelle.»

Une révolution, dans la mesure où les couples mariés rempliront, dès 2032, deux déclarations, plutôt qu'une seule: «L’initiative aurait permis d’éviter la bureaucratie complexe que l’administration cantonale devra désormais gérer, ajoute l'élu. On aura besoin de 1500 à 2000 nouveaux fonctionnaires taxateurs, cela risque d’être compliqué à mettre en œuvre et certains modèles de famille seront pénalisés.»