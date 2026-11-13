La crise chez Nvidia menace l'industrie suisse de pointe

Rattrapé par une double liaison extraconjugale sur fond de soupçons d’espionnage industriel au profit de Pékin, le patron emblématique de Nvidia a démissionné jeudi, avec effet immédiat. Au-delà du volet personnel, l’affaire interroge la solidité d’un géant devenu «too big to fail», sa succession et les répercussions possibles pour l’économie helvétique.

Sophie Marenne

C’était l’anti-Elon Musk de la Silicon Valley. Là où le patron de Tesla cultive la provocation permanente, Jensen Huang incarnait depuis plus de trente ans la figure du sage respecté de la tech américaine. Veste en cuir noire vissée sur les épaules, fondateur visionnaire dès 1993 d’une société de puces graphiques 3D entrée en Bourse six ans plus tard, l’ingénieur d’origine taïwanaise déclenchait une «Jensanity» lors de ses apparitions publiques, où ses admirateurs patientaient des heures pour un selfie.

En quelques jours, ce capital de confiance s’est effondré. A la suite d’informations révélées par le «New York Times» et documentées par les services de renseignement américains, Jensen Huang a quitté la direction générale du groupe ce jeudi 12 novembre, cédant les rênes à titre intérimaire à sa directrice financière depuis 2013, Colette Kress. En Bourse, près de 600 milliards de dollars de capitalisation se sont déjà évaporés en quelques séances, soit l’équivalent du produit intérieur brut annuel de la Suède ou de Singapour.

Un acteur systémique de l’IA

Si l’affaire dépasse largement le cadre d’un simple fait divers managérial, c’est parce que Nvidia n’est plus une entreprise technologique ordinaire. Elle est devenue un acteur systémique de l’économie mondiale, un maillon jugé trop critique pour faire faillite dans l’écosystème de l’intelligence artificielle.

Sa trajectoire tient de la rencontre entre un pari technologique audacieux et une accélération historique du marché. En 2006, Nvidia lance CUDA, une architecture logicielle permettant de détourner les processeurs graphiques (GPU) de leur usage initial dans les jeux vidéo pour effectuer des calculs complexes. Après une première envolée portée par le minage de cryptomonnaies en 2017, le lancement de ChatGPT par OpenAI fin 2022 propulse le groupe dans une autre dimension.

Aujourd’hui, l’entreprise californienne détient entre 63% et 86% du marché des puces dédiées à l’IA, selon les estimations des cabinets d’analyse financière. Ces composants sont indispensables pour entraîner les grands modèles de langage (LLM), faire tourner les centres de données, affiner les prévisions météorologiques ou accélérer le séquençage de l’ADN. Ce quasi-monopole lui permet d’imposer des marges supérieures à 70% à des clients pourtant surpuissants, tels que Microsoft, Amazon, Google ou Meta, tous devenus étroitement dépendants de ses processeurs.

Cette position dominante a permis au groupe de multiplier son chiffre d’affaires par huit sur les quatre dernières années et de voir sa valorisation frôler récemment les 5 700 milliards de dollars, dépassant le PIB d’une puissance industrielle comme l’Allemagne. Face à lui, son principal rival, AMD, pèse près de dix fois moins lourd.

Géopolitique et conflit d’intérêts

Comment un dirigeant au sommet de sa gloire, détenteur d’environ 3,5% du capital de son groupe, a-t-il pu tomber aussi brutalement? La crise s’est nouée en deux temps, d’abord sur le terrain géopolitique.

Selon les révélations du «New York Times» et du «Wall Street Journal», les services de renseignement américains soupçonnaient depuis plusieurs mois Alice Huang, une femme d’affaires chinoise sans lien de parenté avec le PDG, passée par la direction de la société de cloud singapourienne Megaspeed, d’agir pour le compte du ministère chinois de la Sécurité d’Etat. Des enquêtes de fonds spécialisés cités par la presse financière, dont le «Financial Times», interrogent notamment le rôle de ces structures asiatiques dans l’accès détourné à des puces Nvidia de pointe.

Et ce, malgré les restrictions d’exportation instaurées par l’administration Biden en 2022 par crainte de l’avancée des capacités militaires et stratégiques de la Chine en la matière, puis partiellement assouplies. Aux yeux de Washington, la liaison intime entre le patron du champion américain des semi-conducteurs et cette dirigeante faisait peser un risque majeur de compromission.

Une seconde révélation, publiée mercredi par le «New York Times», a finalement fait basculer la situation: Jensen Huang entretenait également une relation extraconjugale non déclarée avec une subordonnée directe au sein même de Nvidia, Kimberly Powell, responsable des activités liées à la santé. Le dirigeant a ainsi violé frontalement le code de conduite de l’entreprise, une faute rédhibitoire dans le monde des affaires américain, particulièrement strict sur les questions de conformité interne.

La situation fait écho à un précédent récent en Suisse: en septembre 2025, Nestlé avait limogé avec effet immédiat son directeur général Laurent Freixe pour avoir dissimulé au conseil d’administration une liaison amoureuse avec une collaboratrice directe. Chez Nvidia comme à Vevey, les principes de gouvernance se sont imposés: face à une rupture de confiance au sommet, le conseil d’administration n’a d’autre choix que d’écarter son dirigeant sans délai pour rassurer les marchés et rassurer les actionnaires.

Et en Suisse, quelles conséquences?

A Zurich, Genève ou Zoug, la secousse californienne est observée avec une attention particulière. Certes, en cas d'éclatement de la bulle IA, la Bourse suisse dispose d’un amortisseur naturel: contrairement à Wall Street, l’indice phare SMI repose avant tout sur des valeurs défensives de la santé et de l’agroalimentaire, ce qui limite l’impact immédiat. Seul Logitech, parmi les grandes capitalisations helvétiques, pourrait afficher une corrélation directe avec l’écosystème des semi-conducteurs et du matériel informatique, mais sans que son cours n’ait été affecté jusqu’ici.

Pourtant, l’empreinte de Nvidia en Suisse est réelle. Le groupe américain est implanté à Zurich depuis 2008, année du rachat de la start-up locale Novodex, active dans la simulation physique (via son rachat en 2004 par la société américaine Ageia, elle-même acquise par Nvidia en 2008).

Surtout, la chaîne d’approvisionnement mondiale des puces s’appuierait – ces informations n’ont jamais été confirmées par les sociétés intéressées – sur plusieurs acteurs industriels helvétiques de haute précision. Autant de société qui interviennent en amont, auprès des équipementiers et fondeurs de Nvidia: le saint-gallois VAT pour les vannes à vide, son voisin Inficon pour les instruments de mesure et de contrôle, ou encore le fribourgeois Comet dans la stabilisation du plasma nécessaire à la gravure des circuits. Un ralentissement prolongé des commandes de centres de données affecterait mécaniquement leurs carnets d’ordres.

Au-delà de l’industrie, c’est le climat financier qui pourrait se tendre. Une correction durable des valeurs technologiques rendrait les banques et les investisseurs nettement plus sélectifs. Pour les start-up suisses, cela se traduirait par un accès plus difficile au capital-risque; pour les PME en quête de financement pour moderniser leurs outils numériques, par une prudence accrue des bailleurs de fonds.

Une succession ouverte, avec une piste helvétique

Reste l’équation la plus délicate pour Nvidia: comment remplacer un fondateur omniprésent à la tête d’une organisation très horizontale où aucun numéro deux évident n’a été préparé, à l’inverse d’Apple qui avait méthodiquement balisé la transition entre Tim Cook et John Ternus?

En attendant les conclusions de l’enquête interne, certains observateurs rappellent que la Silicon Valley est coutumière des retours spectaculaires, de Steve Jobs rappelé chez Apple en 1997 douze ans après son éviction jusqu’à Sam Altman réintégré chez OpenAI en 2023. Mais les spéculations battent déjà leur plein autour d’un successeur durable. Selon le «Financial Times», deux profils techniques tiennent la corde: Ian Buck, l’architecte de CUDA qui pilote l’activité stratégique des centres de données chez Nvidia, et Rene Haas, actuel patron du concepteur britannique de puces Arm et ancien cadre dirigeant du groupe californien. De son côté, Donald Trump – qui doit se rendre en Chine dans quelques semaines – a publiquement suggéré le nom de Tim Cook, désormais président exécutif du conseil d’administration d’Apple.

Une hypothèse familiale circule également dans la presse économique, de «Fortune» au «Financial Times»: celle de Madison Huang, fille du fondateur et directrice senior du marketing produit chez Nvidia, ou de son époux, le Suisse Nico Caprez, selon le 20 Minuten. A 35 ans, cet ancien espoir du ski alpin grison, ex-compagnon de la championne Wendy Holdener passé par le Boston Consulting Group avant de rejoindre Nvidia en 2024, occupe aujourd’hui un poste clé de vice-président chargé de la croissance des infrastructures d’IA.

Avant de trancher sur le long terme, Colette Kress devra passer son premier test grandeur nature dès mardi prochain, le 17 novembre, lors de la publication des résultats trimestriels. Wall Street scrutera moins les bénéfices passés que la capacité de Nvidia à démontrer que son modèle industriel peut résister au départ de son fondateur.