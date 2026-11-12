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Démission de Jensen Huang
Pour Trump, «il n'y a qu'un homme» qui puisse prendre la tête de Nvidia

Donald Trump souhaiterait voir Tim Cook, patron d'Appl succéder à Jensen Huang à la tête de Nvidia. Ce dernier a démissionné après des révélations sur des liaisons, dont une liée à l'espionnage chinois.
Publié: il y a 2 minutes
Donald Trump au côté de Jensen Huang, le 30 avril 2025, à la Maison Blanche.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a appelé lundi à désigner Tim Cook, président du conseil d'administration d'Apple, à la tête de Nvidia en remplacement de Jensen Huang, débarqué après des révélations sur ses liaisons, dont une avec une femme accusée d'espionnage au profit de la Chine.

«Maintenant que le patron de Nvidia Jensen Huang, qui a fait un boulot fantastique, a démissionné, il n'y a qu'un homme pour prendre sa place – Tim Cook d'Apple. Une légende remplace une légende», a écrit sur Truth Social le président américain, à propos de cette décision qui appartient au conseil d'administration du géant des puces.

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