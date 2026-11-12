Donald Trump souhaiterait voir Tim Cook, patron d'Appl succéder à Jensen Huang à la tête de Nvidia. Ce dernier a démissionné après des révélations sur des liaisons, dont une liée à l'espionnage chinois.

Pour Trump, «il n'y a qu'un homme» qui puisse prendre la tête de Nvidia

Pour Trump, «il n'y a qu'un homme» qui puisse prendre la tête de Nvidia

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a appelé lundi à désigner Tim Cook, président du conseil d'administration d'Apple, à la tête de Nvidia en remplacement de Jensen Huang, débarqué après des révélations sur ses liaisons, dont une avec une femme accusée d'espionnage au profit de la Chine.

«Maintenant que le patron de Nvidia Jensen Huang, qui a fait un boulot fantastique, a démissionné, il n'y a qu'un homme pour prendre sa place – Tim Cook d'Apple. Une légende remplace une légende», a écrit sur Truth Social le président américain, à propos de cette décision qui appartient au conseil d'administration du géant des puces.