Une troisième liaison extraconjugale est prêtée à Jensen Huang, l'ancien patron de Nvidia. Selon Reuters, il aurait entretenu une relation intime avec une autre employée du géant américain des puces électroniques.

Reuters révèle une troisième liaison de Jensen Huang

Reuters révèle une troisième liaison de Jensen Huang

Il s'agirait d'une autre employée de Nvidia

Marian Nadler

Les révélations s'enchaînent autour de Jensen Huang. L'ancien directeur général de Nvidia aurait entretenu une troisième liaison extraconjugale, rapporte l'agence de presse Reuters ce jeudi 12 novembre. Il s'agirait d'une autre employée du fabricant de puces électroniques.

Deux précédentes liaisons avaient déjà été révélées, l'une avec la ressortissante chinoise Alice Huang, l'autre avec Kimberly Powell, vice-présidente du secteur de la santé chez Nvidia.

Reuters s'appuie sur les témoignages de deux personnes au fait de l'affaire. L'agence ne dévoile toutefois pas l'identité de cette troisième femme. Jensen Huang avait annoncé jeudi sa démission de la direction de Nvidia, après la révélation de ses relations extraconjugales.

Alice Huang est par ailleurs soupçonnée par les services de renseignement américains d'espionnage au profit de la Chine. Elle conteste ces accusations.