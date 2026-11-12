DE
FR

Il s'agirait d'une autre employée de Nvidia
Reuters révèle une troisième liaison de Jensen Huang

Une troisième liaison extraconjugale est prêtée à Jensen Huang, l'ancien patron de Nvidia. Selon Reuters, il aurait entretenu une relation intime avec une autre employée du géant américain des puces électroniques.
Publié: 21:53 heures
Une nouvelle potentielle liaison est attribuée à Jensen Huang.
Photo: imago/AFLO
20398918 AuthorPlaceholder.png
Marian Nadler

Les révélations s'enchaînent autour de Jensen Huang. L'ancien directeur général de Nvidia aurait entretenu une troisième liaison extraconjugale, rapporte l'agence de presse Reuters ce jeudi 12 novembre. Il s'agirait d'une autre employée du fabricant de puces électroniques.

Deux précédentes liaisons avaient déjà été révélées, l'une avec la ressortissante chinoise Alice Huang, l'autre avec Kimberly Powell, vice-présidente du secteur de la santé chez Nvidia.

Reuters s'appuie sur les témoignages de deux personnes au fait de l'affaire. L'agence ne dévoile toutefois pas l'identité de cette troisième femme. Jensen Huang avait annoncé jeudi sa démission de la direction de Nvidia, après la révélation de ses relations extraconjugales.

Alice Huang est par ailleurs soupçonnée par les services de renseignement américains d'espionnage au profit de la Chine. Elle conteste ces accusations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus