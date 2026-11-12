Le patron tout-puissant de Nvidia a finalement jeté l'éponge, après les révélations sur sa liaison avec une présumée espionne chinoise. Le géant des processeurs pour l'intelligence artificielle est la victime de la guerre entre la Chine et les Etats-Unis pour cette technologie.

En bref Jensen Huang, PDG historique de Nvidia, a démissionné le 12 novembre 2026 après des accusations liées à une relation avec une femme suspectée de liens avec le renseignement chinois. Colette Kress, directrice financière, assure l’intérim à la tête de l’entreprise.

La démission de Huang affaiblit Nvidia, pilier de la domination américaine en intelligence artificielle, offrant potentiellement un avantage stratégique à la Chine dans la compétition mondiale des semi-conducteurs.

Suite à l’annonce, l’action Nvidia a chuté de 14 % à l’ouverture de Wall Street, alimentant des inquiétudes sur l’impact économique et industriel de cette crise pour les États-Unis.

Richard Werly Journaliste Blick

Le krach tant redouté de l'intelligence artificielle (IA) aux Etats-Unis est-il en train d'avoir lieu, engendré par un scandale impliquant Jensen Huang, le patron démissionnaire du géant Nvidia, et une présumée espionne chinoise?

L'ampleur du scandale dans lequel est impliqué ce PDG mythique de la Silicon Valley, en raison de sa liaison extraconjugale, est telle qu'il n'est plus possible d'exclure des réactions en chaîne dans ce secteur clé, sur les Bourses mondiales. Un krach financier dont le régime communiste chinois peut espérer tirer profit pour ces cinq raisons.

Jensen Huang, pilier américain

Né à Taïwan en 1963, le milliardaire qui a démissionné ce jeudi 12 novembre – alors qu'une enquête interne est menée sur ses relations avec une espionne chinoise présumée – est bien plus qu'un PDG de la tech américaine. Jensen Huang, avec son éternel blouson de cuir noir, était à la tête du dernier «miracle» boursier et technologique américain. Lorsque son entreprise, cofondée avec Chris Malachowsky et Curtis Priem, entre en Bourse en janvier 1999, le cours initial de l'action Nvidia est de 12 dollars. Elle cotait ce jeudi 158 dollars, après avoir flirté avec les 200 dollars au pic de sa réussite financière. Or, un krach boursier aux Etats-Unis fait les affaires de la Chine. 25 % de la croissance américaine dépend de l'intelligence artificielle.

Nvidia, bouclier de Taïwan

Il est encore trop tôt pour savoir ce qu'Alice Huang, la fondatrice chinoise de la société Megaspeed, basée à Singapour, a obtenu comme informations confidentielles et processeurs stratégiques de la part de celui qui était devenu son amant. Mais une évidence s'impose: Nvidia est le cœur battant de Taïwan, l'île natale de Jensen Huang, son PDG démissionnaire. Près de 100% des processeurs d'intelligence artificielle (GPU) de Nvidia sont fabriqués par le groupe taïwanais TSMC, selon une estimation de la banque J.P. Morgan publiée en septembre 2026. Si Nvidia chute, Taïwan peut se fissurer.

Huang, le lien avec Trump

La tech américaine repose sur de grands patrons charismatiques. Jensen Huang en faisait partie. Sa chute, qui pourrait conduire à son inculpation s'il a dévoilé à son amante chinoise des technologies protégées et secrètes, porte atteinte à un mythe. Autre risque majeur aujourd'hui: que ce scandale Nvidia atteigne la Maison Blanche, où Donald Trump avait plusieurs fois reçu Jensen Huang. Le fait que le PDG déchu ait versé 25 millions de dollars pour financer la nouvelle salle de bal de la Maison Blanche montre l'étendue du risque encouru par le pouvoir exécutif.

Espionnage, la brèche

Les services secrets américains ont donc laissé une ressortissante chinoise, présumée employée par le «Guobu», l'équivalent chinois de la CIA, approcher un milliardaire de la tech détenteur de technologies décisives pour l'avenir des Etats-Unis, mais aussi pour leur puissance militaire, compte tenu de l'utilisation des processeurs Nvidia dans tous les équipements les plus sophistiqués de l'armée. Quel échec! Que s'est-il passé? Qu'ont fait les services de sécurité de Singapour, une île-Etat alliée de Washington? Nvidia affirme, de son côté, n'avoir aucune raison de croire que ses secrets industriels ou la sécurité nationale américaine ont été compromis. Vraiment?

En Chine, une aubaine

Si les processeurs Nvidia donnés par Jensen Huang à sa maîtresse sont effectivement de dernière génération, les autorités chinoises ne vont pas manquer de les copier et de les disséquer, alors que la guerre technologique bat son plein avec les Etats-Unis. Le sujet, sur le plan diplomatique, sera bien sûr évoqué par Donald Trump et Xi Jinping lors du prochain sommet Asie-Pacifique à Shenzhen, les 18 et 19 novembre. Mais à ce sommet, le président américain risque d'être en difficulté: que pourra-t-il dire sans accuser son homologue? L'aubaine technologique chinoise peut s'avérer décisive.