Le Sénat américain convoque l'ex-PDG de Nvidia

AFP Agence France-Presse
Jensen Huang, qui a démissionné de son poste de PDG du géant des puces électroniques Nvidia, a été prié de comparaître devant les parlementaires américains, a déclaré jeudi un sénateur républicain, ajoutant que le secrétaire au Commerce avait également été convoqué.
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«De récentes informations suscitent de graves inquiétudes quant à notre sécurité nationale et à la protection des technologies américaines sensibles. Je demande que le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, et le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, témoignent devant la commission bancaire du Sénat», a indiqué le président de cette commission parlementaire, Tim Scott, sur la plateforme X.
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