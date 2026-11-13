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«De graves inquiétudes»
Le Sénat américain convoque l'ex-PDG de Nvidia

Le Sénat américain exige le témoignage de Jensen Huang, ex-PDG de Nvidia, et du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, au sujet de la protection des technologies sensibles, a déclaré Tim Scott ce 13 novembre 2026.
Publié: il y a 4 minutes
Jensen Huang a été prié de comparaître devant les parlementaires américains
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Jensen Huang, qui a démissionné de son poste de PDG du géant des puces électroniques Nvidia, a été prié de comparaître devant les parlementaires américains, a déclaré jeudi un sénateur républicain, ajoutant que le secrétaire au Commerce avait également été convoqué.

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«De récentes informations suscitent de graves inquiétudes quant à notre sécurité nationale et à la protection des technologies américaines sensibles. Je demande que le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, et le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, témoignent devant la commission bancaire du Sénat», a indiqué le président de cette commission parlementaire, Tim Scott, sur la plateforme X.

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