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Suite du scandale Nvidia
Pékin dénonce de possibles restrictions américaines sur les puces

La Chine dénonce ce vendredi d'éventuelles nouvelles restrictions américaines sur les puces, critiquant une menace pour la stabilité mondiale. Pékin réagit alors que le scandale Nvidia ravive les tensions aux Etats-Unis.
Publié: 09:12 heures
Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, à Pékin, le 23 décembre 2024.
Photo: Jessica Lee
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AFP Agence France-Presse

Pékin a dit vendredi s'opposer à d'éventuelles nouvelles restrictions américaines sur les ventes de puces à la Chine, alors que le scandale visant le patron de Nvidia conforte aux Etats-Unis les partisans de contrôles renforcés.

«La Chine s'est constamment opposée à l'abus des mesures de contrôle sur les exportations, qui perturbe la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales et ne sert les intérêts de personne», a dit lors d'un point presse régulier une porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Mao Ning.

La rivalité technologique entre les Etats-Unis et la Chine a conduit à l'interdiction par les premiers de l'exportation vers la Chine de composants dernier cri, cruciaux dans la course à l'intelligence artificielle.

Jensen Huang, patron jusqu'à jeudi de Nvidia, numéro 1 mondial de la conception de puces de pointe, avait cependant obtenu fin 2025 l'autorisation de vendre à la Chine ses anciennes puces haut de gamme H200, en cédant 25% des recettes à l'Etat.

Des contrôles supplémentaires?

Jensen Huang a démissionné jeudi sous la pression des informations sur sa relation extraconjugale avec une dirigeante d'entreprise chinoise soupçonnée par le renseignement américain d'être une espionne à la solde de Pékin. Des législateurs américains cités dans les médias se disent favorables à l'instauration de contrôles supplémentaires sur les exportations de puces vers la Chine.

«On parle beaucoup ici des contrôles sur les exportations de puces vers la Chine. Je suis favorable à une limitation de ces exportations», a déclaré Mike Johnson, président républicain de la Chambre des représentants, selon des propos rapportés par les médias. «Je pense qu'un consensus est en train de se former au Congrès sur l'importance de cette position», a-t-il dit.

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