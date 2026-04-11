En découvrant la tragédie de Chiètres (FR), Nathalie W. a été hantée par une question: Roger K. était-il son père? Avec Blick, elle raconte son histoire familiale et revient sur le sombre passé de son père.

«Ce que mon père a fait est tout simplement cruel et insensé»

«Ce que mon père a fait est tout simplement cruel et insensé»

La fille de Roger K. raconte le sombre passé de son père

Qendresa Llugiqi

Roger K.* avait pris sa décision: il voulait mourir. Le 10 mars, en pleine heure de pointe, cet homme souffrant de troubles psychologiques s'est aspergé d'essence dans un bus à Chiètres (FR) et s'est immolé par le feu avec un briquet. Un geste qui a horrifié toute la Suisse.

Au fil des jours, de plus en plus d'informations sur l'auteur des faits ont été révélées. Sa photo a fait le tour du monde et atteint Nathalie W.*. Pendant deux semaines, l'Argovienne est rongée par le doute: l'homme qui a entraîné cinq personnes dans la mort lui est familier.

A bout, elle finit par contacter Blick pour en savoir plus et sortir de ce flou. Une question très précise hante cette mère de trois enfants. «Je sais que cela semble très fou. Mais, j'aimerais savoir si l'auteur de Chiètres est mon père biologique.» Elle accepte de raconter son histoire familiale, mais souhaite garder l'anonymat pour protéger ses enfants et elle-même.

Addiction aux drogues

Selon Nathalie, sa mère n'avait que 18 ans lorsqu'elle fait la connaissance de Roger, de cinq ans son aîné – un jeune paysan originaire de la vallée de Wynental. Il était client d'un bar où la mère de Nathalie travaillait comme serveuse. Leur relation évolue rapidement. Neuf jours après le 19ème anniversaire de sa mère, la petite Nathalie voit le jour durant l'été 1985. A ce moment-là, Roger a 24 ans. Dès lors, la petite famille vit pendant environ deux ans près du lac de Hallwil. Puis, les parents de Nathalie se séparent.

« Il allait faire la fête et me laissait seule, bébé, pendant que ma maman était au travail Nathalie W., fille de l'auteur de la tragédie de Chiètres »

La jeune femme, aujourd'hui âgée de 40 ans, raconte: «Ma mère l'a mis à la porte à l'époque.» En grandissant, elle a compris pourquoi: «Maman disait que c'était difficile avec Roger, surtout à cause de toutes les drogues.» Un comportement en particulier l'a marquée: «Il allait faire la fête et me laissait seule, bébé, pendant que ma maman était au travail.» Un autre exemple: «Le mélange de drogue et d'alcool le rendait agressif, même envers ma mère.»

Disparition soudaine

Selon Nathalie, le trafic de drogue était très présent dans son quartier à l'époque – et Roger baignait dedans. «Apparemment, il s'est attiré beaucoup d'ennuis et s'est endetté de toute part. Les gens n'étaient pas tendres avec lui, et lui ne l'était pas non plus avec eux», raconte-t-elle. «C'est ainsi qu'il a été surnommé Roger la tête de mort.»

Après la séparation, Roger a complètement disparu de la circulation. Il n'a jamais repris contact avec sa fille, ne lui a jamais rendu visite et ne lui a apporté aucun soutien. Nathalie a appris la plupart des choses qu'elle sait de lui par le biais de sa mère et de ses grands-parents. «Par exemple, avant ma naissance, il avait déjà eu deux enfants avec une autre femme d'une ville voisine, il a également arrêté d'y mettre les pieds.» A 21 ans, Nathalie devient maman à son tour. «C'est à ce moment-là que j'ai voulu en savoir plus sur mes propres origines. J'ai donc commencé à chercher mon père biologique.»

Changement de nom

Retrouver Roger n'est pas chose facile. «Ma mère a appris que ses parents étaient déjà décédés – probablement dans les années 2000.» Roger et ses frères et sœurs ont vendu la ferme et chacun a reçu une part. Nathalie ajoute: «Roger a déménagé dans le canton de Fribourg, s'est marié et a pris le nom de jeune fille de sa femme. Avec elle, il a eu deux autres enfants.»

Selon son profil Facebook, Roger s'est marié en 2001. Nathalie suppose que la raison de ce changement de nom est la suivante: «Il devait de l'argent à tellement de gens qu'il voulait sans doute protéger un peu cet argent et lui-même avec un nouveau nom.» Mais Nathalie n'abandonne pas ses recherches. Grâce à son ancien lieu de résidence et à son nom de jeune fille, elle retrouve son oncle, le frère de Roger qui la met en contact avec l'intéressé. «C'était merveilleux de retrouver des membres de ma famille», confie Nathalie.

Des retrouvailles amicales

Finalement, Nathalie rencontre son père à 24 ans. Elle alors vit dans une commune lucernoise proche de la frontière cantonale argovienne. «Je l'ai vu, lui, sa femme et leurs enfants – une fille et un garçon – pour la première et la dernière fois en 2009», se souvient Nathalie. Elle possède également une photo de son père, qu'elle a mise à disposition de Blick pour publication.

Elle se souvient que Roger lui avait rendu visite avec toute sa famille. «Il m'a dit qu'il venait de terminer un programme de désintoxication à la méthadone et qu'il voulait enfin reprendre à conduire des camions. Il avait déjà un camping-car à l'époque et disait qu'il partait toujours en voyage avec sa famille.»

« Je pense qu'il était simplement encore hanté par les ombres de son passé Nathalie W., fille de l'auteur de la tragédie de Chiètres »

Nathalie remarque que son père est aimable, mais distant. «Il parlait rarement de lui ou de son passé», se souvient-elle. «Mais il était très affectueux avec ses deux enfants. Il racontait aussi fièrement que sa fille faisait de l'équitation et qu'il aimait bricoler des choses avec son fils.» Un élément reste gravé dans sa mémoire: la manière dont Roger a enfoncé sa casquette sur son visage lors d'une promenade dans le village lucernois. «Presque comme s'il craignait que quelqu'un le reconnaisse», se souvient Nathalie. «Je pense qu'il était simplement encore hanté par les ombres de son passé.»

Après cette rencontre, Nathalie reste en contact avec Roger et ses enfants, notamment via Facebook, mais aucun véritable lien ne se crée. Nathalie précise: «Je ne suis pas vraiment déçue, car je n'attendais rien de lui. Et pour être honnête, je l'avais complètement oublié jusqu'à récemment.» Jusqu'au tragique incendie du bus à Chiètres le 10 mars.

La vérité noir sur blanc

Pour revenir à la question de départ de Nathalie, et après plusieurs entretiens, Blick confirme qu'elle pourrait bien être la fille de Roger. De nombreux éléments concordent, notamment la photographie. Mais ensuite, Nathalie obtient la vérité noir sur blanc. Sur son certificat de famille, qui repose sur des données rapidement mises à jour par les autorités, figurent, outre tous les noms de Roger, la date et le lieu de sa mort. Il s'agit bien du jour du drame de Chiètres.

Nathalie s'absente quelques jours et tombe malade. «J'ai besoin de temps pour digérer tout ça», admet-elle. Finalement, elle nous recontacte et avoue: «Le sort de ces personnes me bouleverse. Ce que mon père biologique a fait est tout simplement cruel est insensé. Cinq âmes précieuses ont été arrachées à leur vie – tous les espoirs anéantis à tout jamais.»

« Notre système devrait être amélioré, nous devrions pouvoir aider les gens plus tôt Nathalie W. fille de l'auteur de la tragédie de Chiètres »

Nathalie confie qu'elle aurait secrètement souhaité que quelqu'un intervienne plus tôt pour aider Roger. «Notre système devrait être amélioré, nous devrions pouvoir aider les gens plus tôt», affirme-t-elle. Et d'ajouter: «Nous devrions prendre au sérieux le fait que quelqu'un profère de telles menaces depuis longtemps.»

Elle se demande toujours ce qui se serait passé si Roger avait parlé de ses difficultés à quelqu'un dans le bus. «Il aurait certainement trouvé une oreille attentive dans ce bus. Peut-être que cela aurait fait basculer sa décision.» Nathalie a une pensée pour les cinq victimes de Roger: «Ce sont elles et leurs proches qui souffrent.» S'adressant aux personnes concernées, elle dit: «Ne laissez jamais s'éteindre le rire de ceux qui ont été emportés. Retenez la chaleur qui vous unissait. Et racontez leurs histoires.»

* Nom connu de la rédaction