DE
FR

Drame de Chiètres
Pourquoi toujours plus de patients instables se retrouvent à la rue

L'homme s'étant immolé par le feu dans un bus à Chiètres (FR), le 10 mars, souffrait de graves troubles psychiques. La «NZZ am Sonntag» révèle que les hospitalisations en psychiatrie se raccourcissent de plus en plus, en Suisse.
Publié: il y a 56 minutes
L'auteur présumé du drame de Chiètres (FR) était un homme de 65 ans qui vivait marginalisé dans un camping-car.
Photo: Keystone
Capture d’écran 2024-09-17 à 11.24.33.png
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Le 10 mars, six personnes ont péri dans les flammes, lorsqu'un sexagénaire s'est immolé dans un car postal à Chiètres (FR). On sait désormais que l'auteur présumé, un homme de 65 ans souffrant de graves troubles psychiques, était placé sous curatelle et était déjà connu du domaine médical avant de passer à l'acte. 

D'après le «Tages Anzeiger», l'individu s'était rendu volontairement dans un hôpital bernois pour un «problème médical», mais l'avait quitté quelques heures avant de se donner la mort. En constatant son absence, peu avant 13h, les équipes de l'établissement s'étaient empressées d'en avertir la police, laquelle n'a malheureusement pas été en mesure de localiser l'homme avant l'incident. On sait également que ce dernier vivait marginalisé dans un camping-car, stationné dans un village du canton de Berne, depuis plusieurs années.

Après cette tragédie, la «NZZ am Sonntag» pointe une réalité inquiétante: l'hospitalisation des personnes concernées par des problèmes psychiques est de plus en plus courte, en Suisse, contraignant ces patients à de longues errances, vivant entre la rue et les centres d'hébergement d'urgence, alors que leurs troubles sont graves. 

A lire aussi
Un criminologue explique le mobile derrière un acte aussi terrible
Drame de Chiètres
Un criminologue explique le mobile derrière un acte aussi terrible
«C'est tragique!» Les voisins de l'auteur présumé de l'incendie sont sous le choc
Reportage
Drame de Chiètres
«C'est tragique!» Les voisins de l'auteur présumé de l'incendie sous le choc

Des lacunes dans la prise en charge

En effet, d'après nos confrères, la durée moyene d'un séjour est passée de 55 à 32 jours, ces vingt dernières années. La raison? Une hospitalisation trop longue risquerait de rendre la réintégration plus difficile, après le séjour. Selon Matthias Jäger, président du conseil de fondation de Pro Mente Sana, interrogé par la «NZZ am Sonntag», cela provoque néanmoins de «grandes lacunes» dans la prise en charge des personnes concernées. 

Ainsi que le rappelle «24 Heures», une étude menée en 2025 par le service de santé de la ville de Zurich soulignait que 96% des personnes vivant dans les structures d'hébergement d'urgence zurichois souffrent d'une maladie psychique. Un tiers d'entre elles seraient en outre touchées par une forme de schizophrénie. D'après les auteurs de la recherche, «la crainte selon laquelle il fallait s'attendre à une pression accrue sur les établissements d'hébergement en raison de durées de séjour de plus en plus courtes dans les cliniques psychiatriques semble s'être confirmée». 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus