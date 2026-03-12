Christian Levrat «atterré» par l'incendie dans un car à Chiètres

​Le président du conseil d'administration de la Poste Christian Levrat s'est dit «atterré» jeudi par l'incendie survenu mardi soir dans un car poste à Chiètres (FR). «Mes pensées sont entièrement tournées vers les victimes, nos collègues et nos clients.»​

Parmi les six victimes de l'incendie figure le chauffeur du car postal, a confirmé le Fribourgeois en ouverture de la conférence de presse annuelle de la Poste. La direction de l'entreprise, ainsi que tous les collaborateurs sont «secoués» par la perte de leur estimé collègue. La Poste est en contact avec la famille de la victime et lui exprime tout son soutien.

La Poste souhaite également des réponses et connaître la cause du drame, notamment comment le feu a pu se propager aussi vite. «Nous soutiendrons l'enquête en cours où nous le pouvons», a ajouté Christian Levrat.

Direction sur place

Dès qu'elle a appris l'incendie, la direction de l'entreprise était sur place et à offert son aide aux forces d'intervention engagées. Le chef de l'unité CarPostal Stefan Regli était également présent, afin de répondre aux questions des collaborateurs. Une équipe de soutien ("care team"), ainsi qu'un service social continuera également d'offrir son soutien aux personnes qui le souhaitent.

Christian Levrat a encore remercié les forces d'intervention, qui ont travaillé «rapidement et avec un grand professionnalisme» dans des conditions extrêmement difficiles. La Poste reste en contact étroit avec les autorités.

Le géant jaune a hésité à annuler sa conférence de presse de jeudi en signe de respect. Mais Christian Levrat a souligné que La Poste devait malgré tout assumer son mandat, même en cas de situation difficile. Une minute de silence a été respectée en signe de solidarité avec les victimes.

Source; ATS