Ce que l'on sait sur l'incendie du car postal à Chiètres (FR):
- Au moins six personnes sont décédées et cinq autres ont été blessées dans l'incendie d'un car postal dans la commune fribourgeoise de Chiètres (Kerzers). Les blessés ont été hospitalisés, une personne se trouve dans un état grave.
- Selon la police cantonale fribourgeoise, les premiers éléments de l'enquête privilégient «un acte volontaire sans motivation idéologique».
- L'auteur des faits serait monté dans le bus à Guin (Düdigen) vers 17h45 et s'est «immolé par le feu» vers 18h25 à Chiètres. Il est décédé.
- Toutes les victimes ont été formellement identifiées.
L'auteur présumé de l'incendie était hospitalisé pour des problèmes physiques
Selon SRF News, qui cite la police cantonale bernoise, l'auteur présumé du tragique incendie d'un car postal à Chiètres était hospitalisé à Berne avant l'attaque. Cependant, il semblerait que cet homme, âgé de 65 ans et connu des services de police pour son «instabilité psychologique» ait été admis à l'hôpital pour un problème d'ordre physique et non psychiatrique.
«L’homme s’est présenté volontairement à l’hôpital en raison d’un problème médical. Il s’agissait donc d’un problème physique et non psychiatrique», a déclaré la police, citée par SRF.
Christian Levrat «atterré» par l'incendie dans un car à Chiètres
Le président du conseil d'administration de la Poste Christian Levrat s'est dit «atterré» jeudi par l'incendie survenu mardi soir dans un car poste à Chiètres (FR). «Mes pensées sont entièrement tournées vers les victimes, nos collègues et nos clients.»
Parmi les six victimes de l'incendie figure le chauffeur du car postal, a confirmé le Fribourgeois en ouverture de la conférence de presse annuelle de la Poste. La direction de l'entreprise, ainsi que tous les collaborateurs sont «secoués» par la perte de leur estimé collègue. La Poste est en contact avec la famille de la victime et lui exprime tout son soutien.
La Poste souhaite également des réponses et connaître la cause du drame, notamment comment le feu a pu se propager aussi vite. «Nous soutiendrons l'enquête en cours où nous le pouvons», a ajouté Christian Levrat.
Direction sur place
Dès qu'elle a appris l'incendie, la direction de l'entreprise était sur place et à offert son aide aux forces d'intervention engagées. Le chef de l'unité CarPostal Stefan Regli était également présent, afin de répondre aux questions des collaborateurs. Une équipe de soutien ("care team"), ainsi qu'un service social continuera également d'offrir son soutien aux personnes qui le souhaitent.
Christian Levrat a encore remercié les forces d'intervention, qui ont travaillé «rapidement et avec un grand professionnalisme» dans des conditions extrêmement difficiles. La Poste reste en contact étroit avec les autorités.
Le géant jaune a hésité à annuler sa conférence de presse de jeudi en signe de respect. Mais Christian Levrat a souligné que La Poste devait malgré tout assumer son mandat, même en cas de situation difficile. Une minute de silence a été respectée en signe de solidarité avec les victimes.
Source; ATS
Toutes les victimes qui ont perdu la vie ont été formellement identifiées
Six personnes sont décédées mardi soir dans l'incendie d'un car postal à Chiètres (FR). La police cantonale fribourgeoise vient d'annoncer que ces dernières ont toutes été formellement identifiées le mercredi 11 mars 2026 en fin de journée.
Les autorités confirment que l'auteur présumé de l'incendie fait partie des personnes décédées. Il s’agit d’un homme suisse de 65 ans, domicilié dans le canton de Berne. La police informe également que le chauffeur du bus, un sexagénaire d'origine portugaise, a perdu la vie. «Concernant les autres victimes décédées, il s’agit de deux femmes de 25 et 39 ans et de deux hommes de 16 et 29 ans, tous Suisses et domiciliés dans la région», annonce la police dans un communiqué.
Les personnes blessées ont également été identifiées: deux hommes âgés de 34 et 61 ans ainsi que deux femmes de 27 et 56 ans, tous Suisses, et un ressortissant du Kosovo de 32 ans.
La police bernoise était à la recherche d'un homme mardi, vraisemblablement l'auteur de l'incendie
Un avis de disparition a été émis mardi peu après 13h par un hôpital du canton de Berne, a confirmé la Police cantonale bernoise auprès de la «RTS». Il s'agissait très vraisemblablement de l'auteur de l'incendie du car postal.
«Des investigations ont immédiatement été lancées et des mesures de recherche ont été mises en place, mais dans l'après-midi, la personne n'avait toujours pas été localisée et aucun indice concret n'avait été trouvé quant à l'endroit où elle se trouvait», a confirmé la Police cantonale bernoise à la «RTS».
Ces moyens n'ont cependant pas permis d'éviter le pire. «Hier, ces investigations n'avaient révélé aucun indice laissant supposer un danger potentiel», a encore précisé le service de communication à nos confrères.
Chaque car postal est équipé d'un extincteur
Tous les cars postaux sont équipés d'un extincteur, situé à l'avant du véhicule. Selon Postauto, il y a aussi des boutons d'ouverture d'urgence à chaque porte. Des petits marteaux pour briser les vitres sont également présents.
Les bus sont homologués en matière de protection incendie par l'Office fédéral des routes (OFROU). Selon Postauto, il existe également des règlementations internationales relatives à la protection incendie qui définissent notamment les exigences en matière de matériaux ignifuges pour les bus.
Explosion dans le bus?
Lors de l'incendie mardi soir, les portes du bus sont tombées, a déclaré mercredi le commandant de la police cantonale fribourgeoise Philippe Allain devant les médias. On ne sait pas si c'est à cause de l'explosion ou parce que quelqu'un les a ouvertes.
La chaleur, l'apport d'oxygène et les matériaux inflammables ont potentiellement permis à l'incendie de se répandre de manière explosive, a ajouté un expert en incendies lors de la conférence de presse des autorités. L'enquête permettra d'en savoir davantage.
Le conseiller fédéral Guy Parmelin est à Chiètres pour un moment de recueillement
Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est déplacé mercredi à Chiètres sur les lieux de l'incendie d'un car postal survenu la veille et qui a fait six morts et cinq blessés. «Une fois encore, nous traversons des moments extrêmement tristes», a-t-il déploré.
Sobre et brève, la cérémonie s'est tenue juste avant 17h00 à la rue de Morat, là où 24 heures plus tôt la tragédie s'est déroulée, devant une pharmacie, en face de la Poste. Elle a réuni toutes les forces d'intervention et de secours impliquées dans les opérations de la veille. Les autorités les ont félicitées silencieusement.
Accompagné de son épouse, Guy Parmelin a déposé des fleurs à proximité de la tente dressée à cet effet, devant 300 personnes environ. Il a ensuite prononcé quelques mots, en allemand, puis en français, le district du Lac où se situe Chiètres étant bilingue, en adressant d'abord ses condoléances et sa sympathie.
L'Association des communes du district du Lac transmet ses condoléances aux victimes
L'Association des communes du district du Lac exprime ses condoléances aux victimes de l'incendie d'un car postal à Chiètres (FR) et à leurs familles. Elle remercie également les secours.
L'Association des communes du district du Lac «a appris avec une profonde tristesse la catastrophe survenue hier soir», indique-t-elle mercredi dans un communiqué. La commune de Chiètres fait partie de ce district.
Elle exprime «ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt et complet rétablissement à toutes les personnes blessées». L'association remercie également tous les services de secours, et en particulier les sapeurs-pompiers, «pour leur intervention rapide et professionnelle».
Source: ATS
La conférence de presse prend fin
Les intervenants se mettent à disposition de la presse pour des interviews.
Les victimes potentielles sont nées entre 1961 et 2009
Le suspect, lui, aurait «une soixantaine d'années».
Place aux questions
Un journaliste demande pourquoi les personnes ne sont pas sorties du bus. La police n'est pas en mesure d'en dire plus à cet instant.
Concernant l'utilisation des vidéos du car dans l'enquête, la récolte d'informations est en cours et les vidéos sont en train d'être exploitées.
L'homme est-il connu des autorités? «C'est une personne qui, semble-t-il, était quelqu'un de marginal et perturbé.» Il était plutôt connu du monde médical que des forces de l'ordre, mais ces informations restent à confirmer.