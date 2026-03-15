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Drame de Chiètres
«C'est tragique!» Les voisins de l'auteur présumé de l'incendie sont sous le choc

Après le décès de six personnes au total mardi à Chiètres, de nombreuses questions restent en suspens. Sous le choc, les voisins de Roger K., l'auteur présumé de l'incendie, évoquent un homme réclus.
Publié: 18:04 heures
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Après la mort de six personnes mardi à Chiètres (FR), les passants continuent déposent des fleurs.
Photo: keystone-sda.ch
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Angela Rosser et Helena Graf

Roger K.* est soupçonné d'avoir entraîné avec lui cinq innocents dans la mort mardi à Chiètres (FR). A bord d’un car postal, il se serait aspergé d’essence avant de s’immoler par le feu. Le choc et la tristesse sont immenses, y compris dans le village où vivait l’homme de 65 ans.

Selon plusieurs témoignages, l'homme menait une vie très discrète dans un camping-car stationné près d’Aarberg, une commune du Seeland bernois. «Le hameau ne compte que quelques maisons et l’atmosphère est très morose, d’autant plus qu’il a plu et neigé aujourd’hui», raconte Helena Graf, journaliste pour Blick, qui s’est rendue sur place samedi pour prendre la mesure de la situation.

«Le camping-car est garé sur l’esplanade d’une ferme, devant laquelle on aperçoit de nombreux vélos appartenant à des enfats», décrit-elle. Le véhicule, lui, est en mauvais état et un panneau solaire est posé en travers du capot. «J’ai pu apercevoir un peu l’intérieur à travers la vitre. Mais les deux place de devant sont tellement encombréee qu’on ne distingue presque rien. Tout semblait très désordonné», poursuit la journaliste.

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Elle a toutefois été rapidement invitée à quitter les lieux par une riveraine. Les propriétaires auraient donné des consignes strictes pour faire partir les représentant de la presse.

Les voisins sont sous le choc

Plusieurs médias se sont penchés dès vendredi sur la vie et le lieu de résidence de Roger K. Interrogée par le journal local «Ajour», une voisine confiait: «C’est terrible, on ne trouve pas les mots pour décrire ce qui s’est passé.» Elle connaissait à peine Roger K., un homme apparemment très réservé, qui «vivait dans son propre monde».

«Je pense souvent au fait qu’il aurait aussi pu mettre le feu à son camping-car. Il est garé si près de ma maison», ajoutait-elle. Le propriétaire des lieux, qui lui louait l’emplacement, explique avoir noué contact avec Roger K. parce que la fille de ce dernier avait un cheval dans l’écurie voisine.

Au début, Roger K. l’aidait parfois pour de petits travaux à la ferme. Mais de fortes douleurs et des problèmes articulaires l’en ont ensuite empêché. «C’était quelqu’un de très discret, mais ses petits-enfants lui apportaient toujours beaucoup de joie», se souvient le propriétaire. Selon lui, l’homme avait toutefois évoqué son sentiment d’avoir été abandonné par les autorités.

«Vous vous souviendrez de moi»

Une phrase prononcée il y a environ trois ans lui revient aujourd’hui en mémoire: «Vous vous souviendrez encore de moi.» Mardi, Roger K. a soudainement disparu et a immédiatement été recherché par la police. Lorsque les agents sont revenus voir le propriétaire mercredi, celui-ci a immédiatement compris ce qui s’était passé. «Je n’aurais jamais imaginé qu’il soit capable d’un acte aussi terrible», confie-t-il.

Le drame bouleverse tout le voisinage. «Ce qui s’est passé est incroyablement tragique», confie samedi une habitante du quartier à Blick. Elle précise toutefois ne pas avoir connu personnellement Roger K.

*Nom connu de la rédaction

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