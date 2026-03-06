DE
FR

Si la guerre se prolonge
Voici ce qui peut (encore) mettre KO Dubaï et son miracle

La place forte financière et commerciale des Emirats mise sur une diminution des frappes iraniennes. Son aéroport a partiellement rouvert. Reste une évidence: une guerre longue et meurtrière coûterait très cher à Dubaï et à tous ceux qui y vivent et travaillent.
Publié: 18:51 heures
1/5
L'aréoport de Dubai est partiellement rouvert. Mais tout reste fragile pour la capitale économique des Emirats.
Photo: Getty Images
Blick_Richard_Werly.png
Richard WerlyJournaliste Blick

Dubaï n’est pas KO. Il suffit de contacter, dans l’émirat, des ressortissants européens qui connaissent bien les lieux pour ne pas tomber dans la paranoïa guerrière. Certains, à Dubaï, prévoient même de passer le week-end en bateau au large de la place financière, comme en temps normal. «Dubaï a, au contraire, démontré sa solidité et sa stabilité, lâche un homme d’affaires helvète. Son enterrement n’est pas pour demain.»

A lire sur Dubai
«Dubaï a encore 10 jours de nourriture fraîche»
Pénurie en vue?
«Dubaï a encore 10 jours de nourriture fraîche»
Riches et influenceurs dépensent des sommes astronomiques pour fuir Dubaï
Des heures à travers le désert
En panique, les riches dépensent des sommes astronomiques pour fuir Dubaï

Les vétérans de l’émirat, tout comme les ressortissants européens installés de longue date au Qatar ou à Bahreïn, savent toutefois qu’il faut rester prudents. Si les attaques de missiles et de drones iraniens ont nettement diminué au fil de la semaine, et si aucun site sensible de la place financière n’a été touché – et encore moins détruit –, la peur plane toujours sur la forêt de gratte-ciel dominée par la tour Burj Khalifa et ses 163 étages.

Les deux obsessions

Deux obsessions reviennent souvent. La première est celle d’une frappe sur les usines de dessalement qui alimentent la ville et ses 4 millions d’habitants. Dubaï se retrouverait privé d’eau. Le désert reprendrait ses droits.

A lire sur la guerre
A cause de la guerre en Iran, ces hausses de prix vous guettent
Essence, électricité, franc
A cause de la guerre en Iran, ces hausses de prix vous guettent
Comment Dubaï, Oman ou le Koweït réagissent aux attaques iraniennes
Analyse
La colère des pays du Golfe
Comment Dubaï, Oman ou le Koweït réagissent aux attaques iraniennes

La seconde obsession est celle d’un blocage du détroit d’Ormuz et d’une paralysie parallèle du port de Jebel Ali, le plus grand port artificiel du monde. La Jebel Ali Free Zone, qui accueille quantité de multinationales, est le poumon économique de l’émirat. Si la panique s’en empare, la boussole économique de la cité sera déréglée.

L’inquiétude

L’inquiétude la plus forte est celle d’une guerre longue. Une crise qui obligerait les armateurs à changer leur route commerciale, avec pour conséquence de faire plonger les prix de l’immobilier, est le scénario catastrophe.

La richesse la plus palpable de Dubaï, celle qui pousse de nombreuses fortunes à investir dans cette zone, est l’immobilier. Coup de chance: pour l’heure, aucun gratte-ciel n’a été touché par un projectile. Mais les promoteurs regardent avec inquiétude leurs plannings de ventes.

Argent iranien

Les capitaux iraniens sont bloqués par le conflit. Les pays du Golfe se recroquevillent sur leurs propres marchés. L’Arabie saoudite, en lutte ouverte avec les Emirats, espère profiter du conflit avec l’Iran pour consolider son avantage. Dubaï est dépendant de nombreux facteurs qui lui échappent. Trop même: «Le paradoxe est que cette ville, bâtie pour un magnat-président comme Trump, risque de pâtir de l’hubris du président des États-Unis», confirme un diplomate suisse familier de la région. «Et n’oubliez pas que le clan Trump a des intérêts ailleurs. Le Qatar lui a offert son futur avion présidentiel. Abu Dhabi a fait de mirifiques promesses d’investissements aux Etats-Unis. L’Arabie saoudite a, dès son retour à la Maison Blanche, mis dans la balance 600 milliards de dollars de promesses d’investissements.»

A lire sur l'Iran
Avec sa guerre en Iran, Donald Trump met la neutralité suisse à rude épreuve
Analyse
Eviter de froisser les USA
Avec sa guerre en Iran, Donald Trump met la neutralité suisse à rude épreuve
Trump a un plan secret pour intervenir au sol en Iran
Analyse
Pour mettre KO le régime
Trump a un plan secret pour intervenir au sol en Iran

Dernier problème pour Dubaï: la désertion de ses élites étrangères. La ville a cruellement besoin de ces expatriés qui, si la guerre dure, pourraient être tentés d’abandonner l’émirat. Or, que pèse l’efficacité légendaire de Dubaï si la ville cesse de jouer son rôle de plaque tournante? Le sultanat d’Oman, pays ami de l’Iran, n’a pas besoin de la mondialisation pour vivre.

Abu Dhabi, l’un des sept émirats qui composent la fédération, est mieux armé que Dubaï pour résister, d’autant qu’il dispose de ressources pétrolières. Le Qatar a ses colossales ressources de gaz. La meilleure chance de Dubaï est, paradoxalement, que l’actuel conflit se termine vite et que l’immense chantier de la reconstruction de l’Iran s’ouvre rapidement. Cette «ville-entreprise» a besoin de commandes.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Ultime faiblesse

L’ultime faiblesse de Dubaï peut enfin être son coût de la vie. Si le monde arabe entre dans une crise durable, Dubaï sera vite concurrencée par d’autres régions où la vie quotidienne coûte moins cher. L’immense Inde voisine et la Chine, grande pourvoyeuse de biens de consommation, pourraient tomber sous le charme d’autres destinations.

Les ayatollahs iraniens le savent, terrés là où ils sont sous les bombes de Trump et de Netanyahu: ils ont le sort du miracle de Dubaï au bout de leurs lanceurs de missiles, et sur les pistes de lancement de leurs drones.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus