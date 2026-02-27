Des collines douces du nord de l’Italie aux vignobles d’altitude argentins: le vin est toujours un morceau de terroir dans le verre. Ce voyage traverse sept régions fascinantes, façonnées par l’histoire, le climat et la cuisine.

Article rémunéré, présenté par Mondovino

Le monde du vin ne connaît pas de frontières. Pourtant, chaque région raconte sa propre histoire. On vous montre ici où se trouvent les grands classiques et les découvertes les plus passionnantes, façonnés par le climat, les sols et les traditions. Un voyage de l’Europe au Nouveau Monde, gorgée après gorgée.

Vénétie (ITA)

À l’ombre de Vérone, entre élégance vénitienne et authenticité rurale, s’étend la région du Soave. Dès le Moyen Âge, ses vins jouissaient d’une grande réputation. Aujourd’hui, le Soave compte parmi les régions de vins blancs les plus passionnantes d’Italie. Le cépage garganega révèle sur des sols volcaniques une tension remarquable entre fruit, minéralité et fine amertume d’amande. Dans la zone Classico, naissent des vins de caractère, dotés de profondeur et d’un beau potentiel de garde. En cuisine, le Soave accompagne idéalement la gastronomie légère et aromatique de Vénétie: des antipasti aux plats de poisson, jusqu’aux risottos crémeux.

L'élégant Soave Classico DOCG Pieropan, 17.95 francs. Au nez, ce vin dévoile un bouquet complexe de fleurs blanches, de citron mûr, de pomme jaune et une pointe d'amande. En bouche, il se montre précis et élégant, porté par une acidité vive et une fine tension minérale. La finale est longue, légèrement saline. Parfait avec un poisson grillé, un risotto al limone ou une fritto misto classique.

Kamptal (AUT)

Le Kamptal figure parmi les régions viticoles les plus dynamiques d’Autriche. Le long de la rivière Kamp, les nuits fraîches rencontrent des journées chaudes, tandis que les sols de loess, de schiste et de roche primaire apportent une grande diversité.

Le Grüner Veltliner y exprime toute sa palette, du style frais et poivré aux versions puissantes et complexes. La région incarne précision et élégance sans perdre sa typique épice.

En cuisine, c’est un véritable caméléon: il accompagne à merveille des classiques viennois tout comme une cuisine moderne, centrée sur les légumes.

L'épicé Kamptal DAC Grüner Veltliner Loimer, 17.95 francs. Au nez, des arômes frais de pomme verte, citron vert, poivre blanc et fines herbes. En bouche, il est juteux et structuré, avec une acidité stimulante et la typique épice du Veltliner. Une finale fraîche et vive. À déboucher avec une escalope viennoise, des asperges ou des entrées légères aux légumes printaniers.

Rioja (ESP)

La Rioja est le cœur de la culture viticole espagnole et synonyme de rouges élégants et élevés. Le tempranillo en constitue la base, tandis que le graciano apporte fraîcheur, couleur et structure. La tradition d’élevage en fûts de chêne façonne le style, du fruité au complexe et épicé. Parallèlement, la Rioja connaît un renouveau avec des interprétations modernes axées sur le terroir. En cuisine, ces vins reflètent l’âme espagnole: tapas, agneau, grillades et plats mijotés longuement.

Le fruité Rioja DOCa Pies Negros Artuke, 23.95 francs. Au nez, des arômes intenses de cerises noires, mûres, d'herbes méditerranéennes et de fines notes toastées. En bouche, un côté juteux et structuré, avec des tanins mûrs, une acidité fraîche et un équilibre élégant entre fruit et épices. Et une finale longue et complexe. Sublime avec des côtelettes d'agneau, du chorizo ou des plats mijotés copieux.

Mendoza (ARG)

Au pied des Andes, parfois à plus de 1000 mètres d’altitude, se trouve Mendoza, la principale région viticole d’Argentine. L’ensoleillement intense combiné aux nuits fraîches confère aux vins puissance et fraîcheur surprenante. Le malbec est devenu emblématique, souvent complété par du cabernet sauvignon pour plus de structure. Les vins sont expressifs, sombres et épicés. Côté table, tout tourne autour de l’asado: viande, feu et convivialité.

Le dense Red Blend Mendoza Argentina Loco Selection Dieter Meier, 14.95 francs. Au nez, des arômes opulents de cassis, de prune, d'épices et une pointe de chocolat noir. En bouche, un vin ample et rond, avec des tanins mûrs bien intégrés et une fraîcheur agréable. Une structure harmonieuse et puissante à la fois. Parfait avec du bœuf grillé, des empanadas ou des plats de viande épicés.

Kaiserstuhl (GER)

Le Kaiserstuhl, dans la région du Bade, est l’un des coins les plus chauds d’Allemagne et se caractérise par des sols volcaniques. Ceux-ci emmagasinent la chaleur et apportent aux vins maturité et ampleur.

Le pinot gris y est puissant, juteux et subtilement épicé, tout en conservant une élégance étonnante. La cuisine badoise, influencée par la France, constitue l’écrin idéal pour ces vins.

Le crémeux Kaiserstuhl Grauburgunder Herrenstück Holger Koch, 13.95 francs. Au nez: de la poire mûre, du coing, des noix grillées et des fines herbes. En bouche, un vin crémeux et ample, avec une acidité délicate et une finale harmonieuse légèrement noisettée. Ce vin a un équilibre convaincant entre puissance et élégance. À savourer avec une flammekueche, des plats de volaille ou un risotto crémeux aux champignons.

Vallée du Rhône méridionale (FRA)

Le sud de la vallée du Rhône incarne des vins puissants, baignés de soleil et au caractère méditerranéen. Le grenache apporte ampleur et fruit, la syrah structure et épices.

Les herbes de la garrigue – thym, romarin, lavande – se retrouvent souvent dans les arômes. Les cuvées allient chaleur et complexité.

En cuisine dominent les saveurs franches, l’huile d’olive, les herbes et les viandes mijotées.

Le piquant Côtes du Ventoux AOC Terres de Truffes, 12.50 francs. Au nez, on trouve des arômes intenses de baies noires, d'olives noires, d'herbes de Provence et de poivre. En bouche, on a un côté puissant et épicé, avec des tanins mûrs et une structure chaleureuse et ronde. Une finale longue et aromatique. Idéal avec de l'agneau aux herbes, une ratatouille ou des grillades généreuses.

Californie (USA)

La Californie est un creuset viticole, marqué par l’innovation, la diversité et un art de vivre décontracté. Le zinfandel y est un cépage emblématique, souvent puissant, fruité et épicé.

Les Red Blends illustrent la liberté créative des vignerons: ce sont des vins accessibles, souples et opulents.

La cuisine reflète cette diversité: BBQ, influences mexicaines ou fusion contemporaine.

L'opulent Red Blend California Gia Coppola Paso Robles Coppola Winery, 32.50 francs. Au nez, on sent un bouquet intense de mûres mûres, de cerises, de vanille et d'épices douces. En bouche, on goûte un vin souple et ample, avec des tanins soyeux et une richesse fruitée généreuse soutenue par une fine épice. La finale est ronde et persistante. Un vin parfait avec des ribs BBQ, des burgers juteux ou des plats de pâtes relevés.

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.