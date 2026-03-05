DE
FR

Pénurie en vue?
«Dubaï a encore 10 jours de nourriture fraîche»

La métropole économique de Dubaï commence à manquer de produits frais. «Si la situation se prolonge, il y aura des pénuries», déclare Stefan Paul, chef du prestataire de services logistiques suisse Kühne+Nagel, dans une interview.
Publié: 10:08 heures
1/10
La guerre en Iran a un impact direct sur les pays du Golfe.
Photo: AP
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Michael Hotz

La guerre en Iran a des répercussions importantes sur l'économie mondiale. Le détroit d'Ormuz est au centre de toutes les attentions. Ce détroit est une route importante pour les exportations de pétrole en provenance des pays du Golfe. En représailles, l'Iran bloque précisément ce passage. Les navires de marchandises s'accumulent des deux côtés, comme le montrent les données de suivi du trafic maritime. Chez nous, en Europe, les coûts de l'énergie et le prix de l'essence augmentent. Mais pour les pays du Golfe, le conflit a des conséquences bien plus importantes, comme l'explique Stefan Paul, chef du prestataire logistique suisse Kühne+Nagel, dans une interview accordée à la SRF.

Un problème majeure menace les Emirats arabes unis: outre le trafic maritime, l'espace aérien est également fortement limité. Cela entraîne des goulots d'étranglement dans les flux de marchandises. «Dubaï n'a par exemple plus que dix jours de produits frais», explique Stefan Paul dans l'interview. Comme l'émirat importe beaucoup de produits, la pénurie peut vite arriver dans le secteur des produits frais.

Transports par camion depuis l'Arabie saoudite

Selon le CEO de Kühne+Nagel, il existe quelques alternatives pour acheminer des produits frais comme des fruits et des légumes à Dubaï. «On peut faire voler des marchandises vers l'Arabie saoudite et les transporter ensuite par camion, les frontières sont franchissables», explique Stefan Paul. Mais cela n'aide que de manière limitée, car un seul cargo peut contenir 20'000 conteneurs. «Vous ne pouvez pas affréter autant de semi-remorques. Si la situation se prolonge, il y aura des goulot d'étranglement», pronostique Stefan Paul.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus