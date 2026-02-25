Ces Suissesses qui font parler d’elles

La revenante, la plus jeune, la leader: nous montrons quelles hockeyeuses de la PostFinance Women's League se sont particulièrement distinguées jusqu'à présent.

La revenante: Lena-Marie Lutz

Au printemps dernier, Lena-Marie Lutz était au plus bas: fracture du tibia et du péroné, rupture du ligament syndesmotique, deux opérations, des complications. Lorsque l’attaquante a repris l’entraînement sur glace en août dernier, elle se sentait perdue; son retard accumulé était immense. Son retour fulgurant est donc d’autant plus impressionnant! La joueuse argovienne de 24 ans a largement contribué à la dynamique positive du HC Ambrì-Piotta Women, inscrivant 21 buts en saison régulière de la PostFinance Women’s League – le meilleur total de toute la ligue.

Par ses performances, la joueuse énergique a également convaincu le sélectionneur national suisse, Colin Muller. Ainsi elle a été récompensée par une deuxième participation olympique.

L’importance que revêtent les Jeux olympiques pour elle se manifeste aussi par le fait que, depuis Pékin 2022, les anneaux olympiques l’accompagnent au quotidien sous deux formes: en tatouage et en collier. Désormais, elle peut aussi porter les anneaux dans leur expression la plus prestigieuse – sous la forme d’une médaille de bronze.

La championne de Milan: Lara Christen

Malgré ses 23 ans, la défenseuse de Huttwil (BE) est depuis longtemps déjà une joueuse accomplie. Lara Christen est tout autant appréciée par ses coéquipières que par les entraîneurs. Au SC Berne, elle mène l’équipe en tant que capitaine, après avoir été proposée pour cette fonction par ses partenaires de jeu.

Grâce à sa vitesse, sa vision du jeu et sa maturité tactique, la petite hockeyeuse (163 cm) a permis aux championnes en titre de la PostFinance Women’s League de conserver leur équilibre malgré quelques phases plus délicates et de s’assurer, dans le sprint final, une qualification directe pour les demi-finales des playoffs.

Depuis les Jeux d’hiver, la Bernoise est également connue d’un large public. Lors des retransmissions, la sœur du professionnel biennois Luca Christen a été régulièrement mentionnée et mise en avant. Et ce n’est pas un hasard: aucune joueuse de tout le tournoi à Milan n’a bénéficié d’un temps de glace plus important que Lara Christen. Elle a cumulé plus de 175 minutes de jeu à Milan: preuve de la confiance considérable que l’entraîneur Colin Muller accorde à la jeune femme de 23 ans.

Lutte pour les deux dernières places en demi-finales Après le coup d'éclat des Suissesses et leur médaille de bronze sur la scène internationale, le moment décisif débute aussi sur la glace nationale en hockey féminin. Le Women's Team de l'EV Zoug fait figure de favori dans la course au titre de la PostFinance Women's League. Les tenantes de la Coupe ont terminé la saison régulière à la première place; elles sont directement qualifiées pour les demi-finales, tout comme les championnes en titre, les SC Bern Frauen. À partir de samedi (28 février), les deux dernières demi-finalistes seront désignées lors des pré-playoffs, disputés au meilleur des trois matches: Ambri (3e de la saison régulière) bénéficiera de l'avantage de la glace face à Davos (6e). Dans la seconde confrontation, Gottéron (4e) affrontera les ZSC Lions Frauen (5e).

L'étoile montante: Norina Müller

Quiconque recherche une révélation au sein de la PostFinance Women’s League la trouvera à Fribourg: Norina Müller est d’ores et déjà la grande surprise de la saison chez les Fribourg-Gottéron Ladies.

À seulement 17 ans, elle a mené l’équipe durant la saison régulière en tant que centre du premier bloc et impressionne, malgré son jeune âge, par ses qualités de leader. Avec 30 points en 25 matches, Norina Müller a été la deuxième meilleure pointeuse de Gottéron, derrière la Canadienne Ann-Frédérique Guay (40).

La Fribourgeoise a également confirmé son talent sur la scène internationale: lors des Mondiaux U18, elle a conduit la sélection suisse en tant que capitaine. L’attaquante a en outre fait ses débuts en novembre avec l’équipe nationale A. Elle a toutefois manqué de peu sa sélection pour Milan. Pour le hockey sur glace suisse, Norina Müller incarne un immense espoir pour l’avenir; pour Gottéron, elle est déjà un pilier du présent..

La leader: Lara Stalder

Lara Stalder marque le hockey sur glace féminin suisse comme personne d'autre. Avec la Women's Team de l'EVZ, la joueuse de 31 ans domine la PostFinance Women's League presque à sa guise. Les Zougoises ont remporté la saison régulière avec 20 (!) points d'avance sur les femmes du SC Berne et ont défendu leur titre en Coupe de manière souveraine.

Avec 53 points en 27 matches, la capitaine de l'EVZ a été la meilleure marqueuse de la ligue. Stalder a également porté le «C» sur son maillot pour l'équipe nationale suisse lors de ses quatrièmes Jeux d'hiver.

Lors de sa première participation en 2014 à Sotchi, l’attaquante a immédiatement décroché le bronze à seulement 19 ans. Depuis, son importance au sein de l’équipe nationale n’a cessé de croître. En tant que joueuse la plus âgée et leader de la sélection suisse, elle a de nouveau réussi un coup d’éclat avec la Suisse à Milan.

La plus jeune: Maela Mosimann

Il y a deux ans, un visage attirait régulièrement les regards le mercredi à la PostFinance Arena de Berne: lors de l’entraînement hebdomadaire consacré aux skills des joueuses du SCB, aux côtés des étrangères Estelle Duvin, Maija Otamo et consorts, une fillette de 12 ans se tenait sur la glace et participait avec enthousiasme aux exercices: Maela Mosimann.

Originaire de l’Emmental, elle impressionnait déjà les entraîneurs par son ambition et sa motivation intrinsèque. Au-dessus de la menuiserie familiale, à Langnau, elle s’est aménagé un espace dédié au tir. Sa devise y est claire: s’entraîner, s’entraîner, s’entraîner.

Aujourd’hui, Maela Mosimann a 14 ans. Elle évolue principalement avec les juniors des SCL Young Tigers, mais le 9 janvier 2026, elle a fait ses débuts avec le SCB dans la plus haute ligue féminine suisse – devenant ainsi la plus jeune joueuse à y évoluer.