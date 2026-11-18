La candidate démocrate Mary Peltola a remporté la victoire en Alaska. Ainsi, toutes les élections des sénateurs sont pliées et les démocrates auront une majorité de 56 sièges contre 44.

Avec cette ultime victoire, les démocrates finissent en beauté

Avec cette ultime victoire, les démocrates finissent en beauté

Yannick Weber Blick Newsdesk

Les élections des midterms au Sénat américain, c'est terminé. L'Alaska a finalement trouvé une gagnante dans la course au dernier siège qu'il restait à attribuer. C'est la candidate démocrate autochtone Mary Peltola qui l'a emporté, ont annoncé les médias américains. Avec 99% des bulletins dépouillés, elle obtient 50,12% des voix et est donc élue, battant le candidat républicain Dan S. Sullivan, qui cherchait à obtenir un troisième mandat. Ce dernier a obtenu 45,8% des voix.

L'élection en Alaska avait réservé une situation cocasse. Les républicains avaient fait la moue en voyant qu'un autre politicien local, Daniel J. Sullivan, qui avait perdu la primaire républicaine, restait candidat comme indépendant à l'élection générale. Quasi parfait homonyme du candidat républicain officiel, il y avait crainte que des électeurs confondent les deux et que le sénateur sortant perde de précieuses voix.

Une majorité confortable

C'est peut-être ce qui s'est passé dans une petite mesure, mais même si toutes les voix du deuxième Sullivan s'étaient portées sur le premier, celui-ci n'aurait pas gagné. Mary Peltola a gagné avec environ 12'000 voix d'avance et Daniel J. Sullivan en a obtenu un peu moins de 5000.

Le futur Sénat américain comptera donc 56 démocrates et 44 républicains après la large victoire des démocrates lors des midterms. L'Alaska confirme d'ailleurs la tendance: en 2024, Donald Trump avait remporté cet état haut la main, avec 13 points d'avance sur Kamala Harris, comme le rappelle CNN. «Le statu quo à Washington ne peut plus durer. Les Alaskiens ont voté pour le changement», s'est réjouie Mary Peltola dans une vidéo sur le réseau social X, après l'annonce de sa victoire.