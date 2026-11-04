Les démocrates n'ont pas seulement remporté le scrutin des midterms à cause du rejet de Donald Trump. Ils ont défendu un programme à l'opposé de celui mis en oeuvre par le président des Etats-Unis.

En bref Les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre 2026 ont vu les démocrates centrer leur campagne sur cinq thèmes, dont la critique du bilan de Donald Trump et les préoccupations des citoyens. Ils ont voulu faire de ce scrutin un référendum sur l'ancien président

Parmi les enjeux majeurs, l'économie préoccupait 88 % des électeurs démocrates selon Pew Research. Les thèmes incluaient aussi la santé (82 %), la démocratie (85 %), et l'avortement (49 %)

Une enquête Gallup d'octobre 2026 montre que 58 % des démocrates considéraient la guerre en Iran comme un facteur décisif. Ce conflit a été lié au pouvoir d'achat et à la politique étrangère de Trump

Richard Werly Journaliste Blick

Ils n'ont pas seulement gagné par rejet de Donald Trump. Ils ont aussi réussi, durant la campagne des élections législatives de mi-mandat, à imposer un agenda qui sera sans doute celui, en 2028, de leur candidat à la présidence des Etats-Unis. Les démocrates ont ciblé plusieurs thèmes, portés par l'aile gauche du parti.

La colère du diesel

C'est le sujet qui a le plus alimenté le rejet de Donald Trump. L'augmentation des prix à la pompe de l'essence et surtout du diesel (indispensable pour les transporteurs et les agriculteurs, électeurs traditionnels du Parti républicain) aura été le thème le plus porteur pour désavouer le président des Etats-Unis. Derrière cette colère se trouve le rejet de la guerre en Iran, mais aussi l'influence présumée d'Israël sur la politique américaine. Cette colère n'est donc pas seulement suscitée par l'inflation, mais aussi par la donne géopolitique «trumpiste». Le tsunami démocrate est aussi un désaveu pour la politique protectionniste de Trump, qui a alimenté l'inflation.

La colère pour la santé

La santé publique a été un thème central de la campagne des démocrates. Plusieurs de leurs candidats de premier plan, à commencer par le fameux Abdul El-Sayed dans le Michigan (dont on attend le résultat à l'heure d'écrire ces lignes), sont des médecins ou des travailleurs dans le domaine de la santé. La volonté des démocrates est de relancer le sujet d'une protection médicale a minima, dans un pays où les factures hospitalières atteignent des sommets. Ce scrutin est donc un désaveu pour le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy, opposant aux vaccins.

La colère contre l'IA

L'intelligence artificielle n'est bien sûr pas rejetée en tant que telle par les électeurs démocrates. Mais ses conséquences sur la vie quotidienne des Américains ont été un sujet de leur campagne. Dans de nombreux Etats, des référendums locaux ont été organisés contre l'installation de centres de données très consommateurs d'électricité et d'eau. C'est le cas au Texas, en Arizona, en Californie ou dans l'Ohio. Autre rejet: celui de l'argent des «prédateurs»: les dirigeants des grandes compagnies de l'IA, ralliés à Donald Trump. Le plus emblématique est évidemment Elon Musk, désavoué par les électeurs du Texas qui ont fait battre son candidat républicain.

La colère contre l'ICE

L'agence fédérale anti-immigration ICE est devenue le symbole des dérapages autoritaires de la présidence Trump. C'est un paradoxe. Une majorité d'Américains avait voté pour Trump en novembre 2024 à cause de sa promesse de traquer les immigrés clandestins et de les déporter massivement, ce qui a été fait. La frontière avec le Mexique est désormais fermée aux immigrés illégaux. Problème: beaucoup de Latinos ont souffert des actions de l'ICE dans leurs propres familles, et beaucoup d'entrepreneurs ont perdu une main-d'œuvre indispensable.

La colère contre la corruption

Le clan Trump est devenu, aux yeux de nombreux Américains, le symbole de la corruption sans scrupules et d'un enrichissement éhonté. Le fait que plusieurs des vainqueurs démocrates de ces midterms soient des candidats au profil religieux, défenseurs de valeurs traditionnelles, ne trompe pas. Trump est condamné dans les urnes pour son manque de morale. L'argent est souvent associé à la politique aux Etats-Unis. Mais l'idée d'avoir, à Washington, un président qui se comporte comme un roi est massivement rejetée. Pas question de voter pour un monarque et pour sa cour de privilégiés.