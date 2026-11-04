Donald Trump et ses soutiens financiers sont battus à plate couture dans plusieurs Etats traditionnellement républicains. Ces 5 victoires démocrates disent l'ampleur du désaveu infligé par les électeurs au président des Etats-Unis.

Ces 5 victoires démocrates sont une humiliation pour Trump

Ces 5 victoires démocrates sont une humiliation pour Trump

En bref Les démocrates l'emportent largement après les midterms du 3 novembre 2026. Des changements notables dans des bastions républicains comme le Texas, la Géorgie et la Caroline du Sud marquent un basculement politique

Gina Hinojosa devient la première femme latino-américaine gouverneure du Texas, et Annie Andrews la première femme élue sénatrice en Caroline du Sud. Ces succès reflètent la diversité croissante des élus démocrates

Les démocrates reprennent des bastions républicains : 94 ans sans victoire au Sénat pour le Kansas, 28 ans pour l'Iowa et 38 ans pour le Texas. Le parti pourrait aussi reprendre le contrôle du Sénat selon les premiers résultats

Richard Werly Journaliste Blick

Quelle humiliation! Et pas seulement pour le Parti républicain ou pour Donald Trump. Humiliation, aussi, pour tous les soutiens financiers du mouvement MAGA (Make America Great Again), à commencer par Elon Musk. L'homme le plus riche du monde avait investi près d'un demi-milliard de dollars dans cette campagne pour les midterms. Or, même au Texas, l'Etat où il réside et où se trouve le pas de tir de ses fusées SpaceX, le camp républicain a tout perdu. Autre exemple de désaveu: l'élection au poste de Sénateur du Michigan du candidat démocrate d'origine égyptienne Abdul el Sayed. Trump avait traité de «djihadiste» ce médeçin, porte -parole de la gauche de son parti. Echec sur toute la ligne..

James Talarico, l'anti-Musk au Texas

Cet ancien séminariste protestant, proche de la gauche du Parti démocrate, l'emporte nettement sur le procureur général sortant de l'Etat, Ken Paxton. Dans cet Etat du Sud, où la question de l'immigration est centrale compte tenu de sa très longue frontière avec le Mexique (matérialisée par le fameux fleuve Rio Grande), le Parti démocrate n'avait plus envoyé de sénateur à Washington depuis 1988. James Talarico a fait mentir l'argent investi par Elon Musk: plus de 160 millions de dollars dépensés pour Paxton. Il a accusé «Elon» d'acheter les votes des Texans. Sa victoire a une incontestable dimension nationale.

Gina Hinojosa, une Latina à Austin

Toujours le Texas, pour une seconde victoire: celle de Gina Hinojosa, la première Américaine d'origine «latina» à accéder au poste de gouverneure de cet Etat, lointaine successeure de l'ancien président George W. Bush sous la coupole du Capitole d'Austin. Point important: «Gina» a fait campagne contre les violences de l'ICE, la police fédérale anti-immigration, qui a fermé la frontière avec le Mexique, mais qui a aussi massivement déporté sans raison et multiplié les arrestations violentes. Le gouverneur sortant républicain Greg Abbott, grand soutien d'Elon Musk, est sèchement battu.

Keisha Lance Bottoms, la Géorgie afro-américaine

Dans l'Etat de Géorgie, Donald Trump avait tout fait, lors de l'élection présidentielle de 2020, pour forcer le secrétaire d'Etat de l'époque (le responsable des élections) à «trouver» dix mille voix pour empêcher la victoire de son rival démocrate Joe Biden. Dans la foulée, les ultras du Parti républicain avaient poussé hors de l'assemblée de cet Etat du Sud les élus afro-américains. La revanche des électeurs, en 2026, est éclatante. Le sénateur démocrate sortant Jon Ossoff est réélu et se profile déjà comme possible candidat démocrate à la prochaine présidentielle. Mais c'est le poste de gouverneur qui est le plus symbolique: il est gagné par Keisha Lance Bottoms, l'ancienne maire d'Atlanta. Celle-ci devient la première femme et la première personne noire à diriger la Géorgie. Elle est aussi la première démocrate à remporter ce poste depuis 1998.

Annie Andrews, la fin de la dynastie Graham

Donald Trump avait un allié fidèle au Sénat: le défunt sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham, décédé le 11 juillet 2026 d'une crise cardiaque. Ce dernier était l'une des figures les plus connues du Congrès des Etats-Unis sur la scène internationale. Il a d'ailleurs donné son nom au dernier paquet de sanctions pro-Ukraine voté par les deux chambres, que Donald Trump refuse pour l'heure d'appliquer contre la Russie. Or, la dynastie Graham ne survivra pas à sa disparition. Sa sœur, Darline Graham, est battue par Annie Andrews, une pédiatre démocrate très engagée dans la santé publique, un thème désormais fétiche du parti.

Adam Hamilton, le pasteur du Kansas

Ce pasteur méthodiste emporte le siège de sénateur en lice dans ce grand Etat agricole du centre des Etats-Unis. C'est au Kansas que le journaliste Thomas Frank avait raconté, dans un livre fameux, «What's the Matter with Kansas?», la montée du mouvement MAGA et la popularité d'un certain Donald Trump, bien loin de ses terres new-yorkaises. Adam Hamilton a battu le sénateur républicain sortant Roger Marshall, soutenu par Donald Trump. C'est la première victoire démocrate au Sénat dans cet Etat depuis 1932, soit 94 ans.