Elon Musk a versé 276 millions de dollars depuis juillet pour soutenir les républicains aux élections de mi-mandat du 3 novembre, selon le «New York Times». Ce montant fait de lui le plus grand donateur de la campagne.

AFP Agence France-Presse

Le milliardaire Elon Musk a dépensé 276 millions de dollars en faveur des candidats républicains lors de la campagne en vue des prochaines élections de mi-mandat, ont rapporté les médias américains lundi. Cette somme a été décomptée depuis le mois de juillet.

Elle fait d'Elon Musk le donateur le plus important à l'occasion de ces élections qui se tiendront le 3 novembre, selon le «New York Times». En prenant en compte l'argent investi lors des primaires notamment, le montant total grimpe à 366 millions.

Le principal bénéficiaire de ces dons est le Senate Leadership Fund, qui a perçu 158 millions de dollars, avec l'objectif de conserver la main sur la chambre haute du Congrès.

Ce n'est pas la première fois que le patron de Tesla et SpaceX dépense massivement lors d'une élection: pour la présidentielle de 2024, il avait soutenu Donald Trump sur la voie de son retour à la Maison-Blanche à hauteur de 290 millions de dollars.

Mauvais sondages pour Trump

Le président américain l'avait ensuite placé à la tête de la commission DOGE, qui avait pour mission de tailler dans les dépenses de la fonction publique américaine.

Aux Etats-Unis, les dons individuels sont limités à 3300 dollars par personne. Mais certaines failles dans le système de financement américain des campagnes rendent possible ces méga-donateurs, notamment via des comités d'action politique (PAC). Le «New York Times» a révélé qu'Elon Musk avait fait un don de 76 millions de dollars à sa propre PAC cet été.

Les mauvais sondages s'accumulent pour Donald Trump à quelques semaines d'élections de mi-mandat qui pourraient coûter aux républicains leur majorité au Congrès et redessiner la carte du pouvoir à Washington pour les deux prochaines années.