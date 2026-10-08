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La fin de l'embrouille
Trump va décorer Elon Musk pour ses apports à la science

Elon Musk recevra ce jeudi la prestigieuse Médaille nationale de la science des mains de Donald Trump à Washington. Une cérémonie honorera aussi Jensen Huang, Sergueï Brin et Lisa Su pour leurs contributions technologiques.
Publié: il y a 47 minutes
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Elon Musk va recevoir la prestigieuse Médaille nationale de la science.
Photo: SHAWN THEW
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AFP Agence France-Presse

Elon Musk, qui semble définitivement revenu en grâce auprès de Donald Trump après une spectaculaire brouille l'an dernier, sera décoré jeudi de la «Médaille nationale de la science» par le président, a indiqué un haut responsable américain à l'AFP.

Outre le patron de Tesla et SpaceX, Jensen Huang (patron du géant des puces Nvidia), Sergueï Brin (cofondateur de Google) et Lisa Su (directrice générale du fabricant de semi-conducteurs AMD) recevront cette distinction pendant une cérémonie à Washington.

Michael Dell, fondateur et patron du géant informatique éponyme, et Satya Nadella, PDG de Microsoft, seront eux décorés de la «Médaille nationale de la technologie et de l'innovation.»

Trump se vante de son QI

«Le gouvernement Trump est reconnaissant des contributions de ces incroyables dirigeants», a salué dans un communiqué une porte-parole de l'exécutif américain, Liz Huston. La Maison Blanche a tenu à rappeler que l'oncle du président, John G. Trump, avait reçu la Médaille nationale de la science en 1983.

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Le président américain est particulièrement fier de cette parenté. Il fait le lien entre cet oncle physicien, qui a enseigné au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), et le «quotient intellectuel élevé» qu'il dit lui-même avoir.

L'embrouille, et le rapprochement

Elon Musk, ardent soutien de Donald Trump pendant sa campagne, qu'il avait généreusement financée, s'est vu confier une mission de réduction de la dépense fédérale après le retour du républicain au pouvoir. Il a été pendant quelques mois omniprésent à la Maison Blanche.

Les deux hommes se sont toutefois brouillés publiquement au début de l'été 2025, après des critiques d'Elon Musk sur les orientations budgétaires de Donald Trump. Le multi-entrepreneur et multimilliardaire s'est ensuite à nouveau rapproché du gouvernement.

Il s'est vu récemment confier une mission du Pentagone, avec lequel il a d'importants contrats, consistant à identifier les technologies et armements dont les Etats-Unis auront besoin pour leurs futures guerres.

Elon Musk faisait aussi partie du groupe de grands patrons de l'intelligence artificielle qui ont signé la semaine dernière à la Maison Blanche un code de bonne conduite.

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