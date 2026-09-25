Washington défend X dans sa bataille juridique contre une amende de 120 millions d'euros de l'UE. Les Etats-Unis dénoncent une ingérence européenne dans les innovations technologiques américaines.

Les Etats-Unis viennent épauler X dans sa bataille juridique avec l'UE

Les Etats-Unis viennent épauler X dans sa bataille juridique avec l'UE

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a demandé jeudi à soutenir le réseau social X dans sa procédure contestant l'amende de 120 millions d'euros infligée en décembre 2025 par l'Union européenne pour tromperie.

«Nous ne tolérerons pas que la Commission européenne outrepasse ses prérogatives réglementaires pour contrôler les moteurs américains de l'innovation et de la croissance», a déclaré dans un communiqué Brett Shumate, adjoint du ministre de la Justice Todd Blanche.

Désormais intégré à SpaceX, X avait fait appel de la décision en février devant le tribunal de l'Union européenne.

Les USA dénoncent l'amende

L'UE avait sanctionné le réseau social pour la modification des règles d'attribution de la fameuse coche bleue. Après l'avoir initialement accordée à des sources d'information certifiées, X avait brusquement choisi de la réserver aux abonnés payants. Il s'agissait d'infractions au règlement européen sur les services numériques, le DSA.

X a depuis proposé plusieurs mesures correctives et s'est déjà mis en conformité avec la réglementation européenne dans le domaine des coches bleues.

Pour justifier sa légitimité à intervenir dans la procédure, le gouvernement américain explique qu'une confirmation de l'amende aurait des «conséquences significatives» pour toutes les grandes plateformes technologiques américaines.

Des reproches liés à Elon Musk

Les Etats-Unis reprochent par ailleurs à l'Union européenne d'avoir enquêté sur Elon Musk ainsi que sur ses autres sociétés, même si elles n'avaient «pas de lien» avec le réseau social.

Le patron de SpaceX est un proche de Donald Trump et a dépensé près de 300 millions de dollars pour soutenir sa candidature victorieuse au scrutin présidentiel de 2024. Une fois l'ancien promoteur immobilier investi, Elon Musk a accepté de diriger la commission Doge, dont la mission consistait à trouver des sources d'économie au sein du gouvernement. Pour ce faire, son équipe a initié des coupes drastiques et des licenciements de fonctionnaires, qui ont contribué à détériorer son image publique.

En mai 2025, Elon Musk a pris ses distances avec Doge, avant de se brouiller publiquement avec Donald Trump, auquel il reproche un laxisme budgétaire. Mais les deux hommes se sont depuis réconciliés.