La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces

Les vendanges 2026 ont débuté plus tôt que jamais. Chaleur, sécheresse et conditions météo changeantes ont particulièrement fait suer les vignerons cette année. Mais entre brume matinale, récolte nocturne et pourriture noble, c'est durant les vendanges que se décide ce qui finira plus tard dans le verre.

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

Les raisins du millésime 2026 ont en grande partie déjà été récoltés. L'hiver pauvre en neige, le printemps chaud et l'été torride et sec comme la poussière ont accéléré la maturité, ici aussi. Certaines vignes s'en sont étonnamment bien sorties, d'autres ont montré des signes de stress thermique. Les rendements sont plus faibles à de nombreux endroits. Et pourtant, de petites baies saines peuvent donner des vins concentrés et pleins de caractère. C'est donc au chai que se décidera la qualité du millésime suisse 2026 dans le verre.

Récolte dès août

Les vendanges ont été d'une précocité record cette année en Suisse et dans de nombreuses régions européennes. Dans le Jura, les premiers raisins ont été cueillis dès le 15 août. La plupart des vignerons ont déjà rentré leur récolte début ou mi-septembre. En Alsace aussi, les vendanges ont commencé plus tôt que jamais. Les premiers raisins pour le crémant ont été récoltés dès le 12 août. À titre de comparaison: lors de l'année pluvieuse 2016, on récoltait encore jusqu'au 1er novembre.

Chaque cépage a son propre rythme

Des cépages comme le Pinot Noir, le Pinot Gris ou le Chardonnay arrivent relativement tôt à maturité. Le Cabernet Sauvignon ou le Mourvèdre demandent plus de temps. Et le sucre n'est pas le seul critère: l'acidité, les arômes, les pépins et les peaux doivent aussi être en équilibre. En cas de forte chaleur justement, le sucre grimpe vite, tandis que l'acidité chute. Un raisin peut donc avoir un goût sucré tout en n'étant pas encore tout à fait mûr sur le plan aromatique.

Ce n'est pas le calendrier qui décide

Le moment des vendanges est déterminé par les vignerons selon la teneur en sucre, l'acidité, le pH, le goût et les prévisions météo. Quelques jours de forte chaleur peuvent accélérer la maturité; une pluie annoncée peut avancer le moment idéal de la récolte. Quand le raisin est parfait, il ne faut pas hésiter.

Pourquoi on vendange la nuit

Dans les régions chaudes, les vendanges commencent parfois à minuit, voire à deux heures du matin. Les raisins arrivent alors au chai bien frais. Cela protège de l'oxydation et préserve les arômes délicats. Le vin blanc et le rosé en profitent particulièrement. Un raisin qui atteint 30 degrés ou plus l'après-midi est nettement plus fragile.

La fraîcheur commence dès le sécateur

Les raisins sont récoltés avec soin, transportés en petites caissettes et rapidement traités. Certains domaines refroidissent en plus la vendange. L'objectif est de presser les baies aussi fraîches que possible. Car la qualité ne se crée pas seulement au chai, mais déjà dans la vigne.

La sécheresse a deux visages

Un temps sec pendant les vendanges est un avantage. Les raisins restent sains et les maladies fongiques ont peu de chances. C'est exactement ce qu'on observe actuellement en Alsace. Mais trop de sécheresse met la vigne sous stress. Les baies restent petites, les rendements chutent. En Suisse, certaines parcelles doivent donc être irriguées. Les sols profonds et les vignes aux racines profondes traversent mieux ces phases.

La pluie juste avant les vendanges est délicate

Une pluie juste avant la récolte peut faire éclater les baies. Le jus qui s'échappe offre un terrain idéal aux champignons. La pourriture grise est particulièrement redoutée. Les parcelles à risque sont donc vendangées le plus vite possible, les baies pourries triées. Un feuillage aéré aide l'humidité à sécher plus rapidement. Mais la pluie n'est pas foncièrement mauvaise: après une longue sécheresse, elle peut même faire du bien à la vigne. Ce qui compte, c'est la quantité, le moment et le temps qui suit.

La brume matinale peut être bienvenue

L'humidité peut même être souhaitée. Dans certaines régions, la brume matinale favorise la pourriture noble. Le botrytis prive les baies mûres d'eau, concentrant sucre et arômes. C'est ainsi que naissent de grands vins liquoreux comme le Sauternes ou les Beerenauslesen. Des nuits humides et des journées sèches et ensoleillées sont idéales. Si l'humidité persiste, la pourriture noble se transforme vite en indésirable pourriture grise.

Le changement climatique déplace le calendrier

Cette précocité record n'est pas un hasard. Des températures plus élevées accélèrent le développement de la vigne, tandis que l'évaporation augmente en parallèle. Les vignerons doivent composer avec davantage de stress hydrique, mais aussi avec des précipitations violentes. Beaucoup cherchent donc des cépages qui supportent mieux la sécheresse et adaptent leurs pratiques culturales.

L'hiver se ressent jusque dans les vendanges

Ce qui se passe en août commence bien avant. Peu de précipitations en hiver et un faible manteau neigeux signifient moins de réserves d'eau pour le printemps et l'été. En raison des températures en hausse, il pleut aussi plus souvent au lieu de neiger, tandis que la neige fond plus vite. Dans les régions viticoles sèches en particulier, l'eau devient ainsi le facteur décisif.

Comme on ne pourra déguster le nouveau millésime que l'an prochain, voici une sélection de vins issus du vaste assortiment de Coop, parfaits pour l'automne.

Le juteux Mondovino Ribera del Duero DO Tempranillo Roble Bela, à 14.95 francs Au nez, il révèle des baies sombres mûres, un peu de chocolat et de fines notes boisées. En bouche, le Tempranillo est juteux et plein, avec un beau fondant, un fruit concentré et un tannin bien intégré. S'accorde avec un gigot d'agneau généreux, rôti au four au romarin. Mondovino Ribera del Duero DO Tempranillo Roble Bela, à 14.95 francs Au nez, il révèle des baies sombres mûres, un peu de chocolat et de fines notes boisées. En bouche, le Tempranillo est juteux et plein, avec un beau fondant, un fruit concentré et un tannin bien intégré. S'accorde avec un gigot d'agneau généreux, rôti au four au romarin. Commander maintenant

Le complexe Mondovino Mâcon-Uchizy AOC La Martine Domaine Thevenard, à 19.95 francs Le bouquet embaume la pomme mûre et l'abricot, accompagnés de notes florales. En bouche, le Chardonnay se présente beurré et souple, avant de s'éteindre sur une longue finale légèrement épicée. À déguster avec un poulet de Bresse à la sauce crémeuse. Mondovino Mâcon-Uchizy AOC La Martine Domaine Thevenard, à 19.95 francs Le bouquet embaume la pomme mûre et l'abricot, accompagnés de notes florales. En bouche, le Chardonnay se présente beurré et souple, avant de s'éteindre sur une longue finale légèrement épicée. À déguster avec un poulet de Bresse à la sauce crémeuse. Commander maintenant

Le floral Mondovino Cheyres AOC Chasselas Le Coup de Soleil, à 12.95 francs Ce Chasselas de la région des Trois-Lacs fribourgeoise embaume le zeste de citron et la fleur de sureau. En bouche, il est élégant et équilibré, avec un fruit discret, des touches minérales et une finale agréablement douce. Un bel accompagnement pour une féra du lac de Neuchâtel poêlée à la croûte croustillante. Mondovino Cheyres AOC Chasselas Le Coup de Soleil, à 12.95 francs Ce Chasselas de la région des Trois-Lacs fribourgeoise embaume le zeste de citron et la fleur de sureau. En bouche, il est élégant et équilibré, avec un fruit discret, des touches minérales et une finale agréablement douce. Un bel accompagnement pour une féra du lac de Neuchâtel poêlée à la croûte croustillante. Commander maintenant

Le piquant Mondovino Valais AOC Dôle de Salquenen Les Dailles, à 13.95 francs Au nez, le Dôle séduit avec des arômes mûrs de framboise, de cerise rouge et des nuances épicées. En bouche, il est souple et de force moyenne, avec une bonne structure, un tannin présent et une finale épicée. À goûter avec une cholera valaisanne aux pommes de terre, poireaux et fromage. Mondovino Valais AOC Dôle de Salquenen Les Dailles, à 13.95 francs Au nez, le Dôle séduit avec des arômes mûrs de framboise, de cerise rouge et des nuances épicées. En bouche, il est souple et de force moyenne, avec une bonne structure, un tannin présent et une finale épicée. À goûter avec une cholera valaisanne aux pommes de terre, poireaux et fromage. Commander maintenant

L'opulent Mondovino Malans AOC Completer Barrique, à 29.95 francs Ce Completer authentique associe des arômes fruités exotiques de pamplemousse, d'ananas et de fruit de la passion à de fines notes de pétales de rose et de vanille. En bouche, il est puissant, crémeux et plein, avec une acidité veloutée et une finale longue et chaleureuse. Il accompagne particulièrement bien un filet de veau grison à la sauce crème. Mondovino Malans AOC Completer Barrique, à 29.95 francs Ce Completer authentique associe des arômes fruités exotiques de pamplemousse, d'ananas et de fruit de la passion à de fines notes de pétales de rose et de vanille. En bouche, il est puissant, crémeux et plein, avec une acidité veloutée et une finale longue et chaleureuse. Il accompagne particulièrement bien un filet de veau grison à la sauce crème. Commander maintenant

Le fruité Mondovino Ticino DOC Merlot Ticinello Vinattieri, à 18.95 francs Prune, myrtille et fraise des bois marquent le nez, avec de fines notes de boîte à cigares et de vanille. En bouche, le Merlot coule souple et frais, avec une épice discrète et un tannin fin. Il se marie particulièrement bien avec une luganighetta tessinoise et sa polenta. Mondovino Ticino DOC Merlot Ticinello Vinattieri, à 18.95 francs Prune, myrtille et fraise des bois marquent le nez, avec de fines notes de boîte à cigares et de vanille. En bouche, le Merlot coule souple et frais, avec une épice discrète et un tannin fin. Il se marie particulièrement bien avec une luganighetta tessinoise et sa polenta. Commander maintenant

L'équilibré Mondovino Valais AOC Cornalin Terrasses du Rhône Bibacchus, à 16.95 francs Le Cornalin valaisan embaume intensément les baies rouges et se révèle très fruité. En bouche, il est élégant et équilibré, avec un tannin fin et une longue finale. Servez-le avec un ragoût de bœuf valaisan et de petites pommes de terre. Mondovino Valais AOC Cornalin Terrasses du Rhône Bibacchus, à 16.95 francs Le Cornalin valaisan embaume intensément les baies rouges et se révèle très fruité. En bouche, il est élégant et équilibré, avec un tannin fin et une longue finale. Servez-le avec un ragoût de bœuf valaisan et de petites pommes de terre. Commander maintenant

Présenté par un partenaire Cet article a été réalisé par le Ringier Brand Studio à la demande d'un client. Les contenus ont été préparés de manière rédactionnelle et répondent aux exigences de qualité de Ringier. Contact: E-mail à Brand Studio Cet article a été réalisé par le Ringier Brand Studio à la demande d'un client. Les contenus ont été préparés de manière rédactionnelle et répondent aux exigences de qualité de Ringier. Contact: E-mail à Brand Studio

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.