Elon Musk doit désormais aider le Pentagone sur les questions liées aux armes autonomes. Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a annoncé mercredi le retour d'Elon Musk à la Maison Blanche et attend les premiers résultats dans les 120 jours.

Pour «l'avenir de la guerre», Elon Musk fait son retour à la Maison Blanche

Pour «l'avenir de la guerre», Elon Musk fait son retour à la Maison Blanche

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Elon Musk revient auprès du Pentagone pour élaborer le projet Meridian sur l’IA militaire

SpaceX et Anduril, de Palmer Luckey, sont déjà liés à d’importants contrats de défense

Le recours aux armes autonomes relance les débats sur le contrôle humain et les conflits d’intérêts

Pauline Bouillon

Le milliardaire de la tech Elon Musk revient dans la politique américaine: avec le ministre américain de la Défense Pete Hegseth, il doit concevoir pour le Pentagone la «guerre du futur» dans le cadre du «projet Meridian». Blick répond aux questions les plus urgentes sur le retour d'Elon Musk.

Qu’est-ce que le «projet Meridian»?

Une équipe d’experts examine dans un délai de 120 jours l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), de la robotique et des systèmes d’armes autonomes pour les opérations de combat. Cet accord fait suite à une rencontre du président Donald Trump avec plusieurs dirigeants de la tech.

Les magnats de la technologie ont alors signé un accord de sécurité volontaire. Dans le même temps, ils ont réclamé carte blanche pour développer l’IA, afin de prendre une longueur d’avance dans la course mondiale à la «superintelligence», rapporte l’«Independent».

Pourquoi Elon Musk?

Elon Musk doit surtout accélérer le développement des systèmes automatisés. Son entreprise aérospatiale SpaceX fournit déjà des satellites à l’armée américaine et met à disposition des réseaux hautement sensibles pour la sécurité nationale.

En plus d'Elon Musk, le Pentagone fait appel à Palmer Luckey, un autre investisseur de poids. L’entreprise d’armement de Luckey, Anduril, développe des systèmes de combat autonomes ainsi que des drones. Elle a récemment décroché d’importants contrats publics pour la fourniture de missiles à longue portée et d'avions de chasse semi-autonomes.

Pourquoi maintenant?

Elon Musk avait disparu des affaires gouvernementales après sa rupture avec Donald Trump et son départ du département DOGE. Son retour au sein du projet «Meridian» pourrait signaler une nouvelle réconciliation avec le président américain. Parallèlement, la politique américaine en matière d’IA s’oriente très nettement vers une domination militaire et géopolitique.

Quels sont les dangers potentiels?

Le développement et l’utilisation de systèmes autonomes soulèvent une question fondamentale: quelle part de contrôle humain sera maintenue à l’avenir dans les décisions militaires mortelles? Parallèlement, l'administration Trump mise sur un développement ultra-rapide de l’IA et favorise des engagements de sécurité volontaires plutôt que de nouvelles règles contraignantes.

Cette proximité étroite entre l’Etat et les géants de la tech suscite également de vifs débats: Elon Musk et le fondateur d’Anduril, Palmer Luckey, pourraient être tentés de favoriser leurs propres intérêts financiers. Leurs deux entreprises sont en effet ultra-actives dans le secteur de la défense et enchaînent les contrats millionnaires avec l’armée américaine.