En RDC, l'épidémie d'Ebola atteint un niveau alarmant avec 2500 morts en trois mois. L'ONU rapporte une propagation rapide, couvrant une superficie dépassant celle de la France.

Ebola progresse à toute vitesse et franchit un nouveau seuil historique

Ebola progresse à toute vitesse et franchit un nouveau seuil historique

AFP Agence France-Presse





L'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) «progresse de façon exponentielle», a alerté vendredi Julien Harneis, coordinateur principal d'Ebola pour les Nations unies.

«L'épidémie d'Ebola progresse de manière exponentielle. L'épidémie s'étend largement : elle couvre désormais une superficie supérieure à celle de la France», a déclaré Julien Harneis depuis Bunia (RDC) lors d'une conférence de presse à Genève. A ce jour, l'épidémie a fait «plus de 2500 morts. Le bilan des décès s'alourdit évidemment chaque jour», a-t-il ajouté, précisant que la moitié des décès était survenue «au cours des 20 derniers jours».

«Sa propagation dépasse la rapidité de notre réponse ; elle s'intensifie et s'étend plus vite que les efforts déployés dans toute la région», a souligné Julien Harneis. L'épidémie a dépassé en seulement trois mois celle de 2018-2020 dans l'est de la RDC, considérée jusqu'alors comme la plus meurtrière de l'histoire du pays (2299 morts sur 3381 cas confirmés, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé basés sur les données des autorités congolaises).

Ebola, qui se transmet par contact avec les fluides corporels et provoque une fièvre hémorragique, a tué plus de 15'000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années. Il n'existe aucun vaccin ou traitement spécifique homologué contre la souche Bundibugyo d'Ebola, à l'origine de la flambée actuelle, mais des essais cliniques sont en cours et 70.000 doses du vaccin Ervebo, homologué contre Zaïre, une autre souche du virus, ont été envoyées en RDC pour évaluer son impact sur Bundibugyo.