L'OMS annonce la livraison de 70'000 doses du vaccin Ervebo à la RDC pour lutter contre Ebola. Une partie sera utilisée dans un essai clinique sur la souche Bundibugyo en cours.

Le Congo recevra 70'000 doses de vaccin contre Ebola

Le Congo recevra 70'000 doses de vaccin contre Ebola

AFP Agence France-Presse

Face à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC), l'OMS a annoncé jeudi la mise à disposition de 70'000 doses du vaccin Ervebo, homologué contre la souche Zaïre du virus mais pas contre la souche Bundibugyo qui sévit actuellement dans le pays.

«Cette allocation comprend 20'000 doses destinées à un essai clinique de phase 3 visant à évaluer l'impact du vaccin sur le virus Bundibugyo, et 50'000 doses pour les travailleurs de première ligne et les professionnels de santé», a expliqué l'OMS dans un communiqué.



