Le Congo recevra 70'000 doses de vaccin contre Ebola

AFP Agence France-Presse
Face à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC), l'OMS a annoncé jeudi la mise à disposition de 70'000 doses du vaccin Ervebo, homologué contre la souche Zaïre du virus mais pas contre la souche Bundibugyo qui sévit actuellement dans le pays.
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«Cette allocation comprend 20'000 doses destinées à un essai clinique de phase 3 visant à évaluer l'impact du vaccin sur le virus Bundibugyo, et 50'000 doses pour les travailleurs de première ligne et les professionnels de santé», a expliqué l'OMS dans un communiqué.
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