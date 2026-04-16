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Kiev gagne du temps et des alliés
Vladimir Poutine va-t-il devoir enterrer ses objectifs de guerre en Ukraine?

Plus de quatre ans après le début de la guerre, la Russie subit une pression croissante. Pertes élevées, objectifs militaires fragilisés et nouveaux soutiens à Kiev modifient la dynamique du conflit. Vladimir Poutine va-t-il devoir revoir ses ambitions à la baisse?
Publié: il y a 20 minutes
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La Russie tient le front, mais le coût militaire et économique explose. Comment Vladimir Poutine va-t-il gérer cette crise?
Photo: IMAGO/ZUMA Press
Chiara Schlenz

Les événements actuels sont éloquents. Plus de 1,3 million de soldats russes auraient été tués ou blessés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Ce bilan humain colossal révèle les limites de la stratégie militaire de Moscou. Parallèlement, l'offensive russe progresse très lentement. Sur de nombreux secteurs du front, les gains territoriaux se mesurent en mètres plutôt qu'en kilomètres.

La guerre est dans l'impasse. La Russie tient le front, mais le prix à payer ne cesse d'augmenter – militairement, économiquement et politiquement. Comment le chef du Kremlin Vladimir Poutine va-t-il gérer cette situation de crise?

Petits gains, grandes lacunes

Malgré des années de combats, Moscou n'a pas atteint ses principaux objectifs de guerre. Si la Russie contrôle des portions des quatre régions annexées de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia, la conquête totale n'a pas été réalisée. Même après plus de quatre ans de guerre, des zones importantes, notamment à Donetsk et Zaporijia, restent sous contrôle ukrainien. C'est ce que démontre l'analyse des données de l'Institut d'études sur la guerre.

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Cette réalité remet en cause le récit d'une victoire russe inévitable. Les observateurs interprètent également les récentes déclarations du Kremlin, qui insistent davantage sur le contrôle total de la région de Donetsk, comme un possible signe d'un assouplissement des objectifs de guerre. Un repli stratégique, du moins en apparence.

Kiev renforce ses alliances

Alors que la Russie perd du terrain, la situation de l'Ukraine s'améliore progressivement. L'Europe renforce son soutien: investissements dans l'industrie de défense ukrainienne, systèmes de défense aérienne supplémentaires et nouvelle aide financière contribuent à stabiliser durablement le pays.

Un tournant politique se profile à Budapest: la destitution du Premier ministre hongrois Viktor Orban, au pouvoir depuis de nombreuses années, pourrait ouvrir la voie à un plan d'aide européen d'environ 90 milliards d'euros, bloqué jusqu'alors par son veto. Ce plan apporterait non seulement à Kiev les ressources financières dont elle a un besoin urgent, mais enverrait également un signal fort d'unité européenne.

Par ailleurs, l'Ukraine développe sa propre production d'armements. Une grande partie des armes utilisées sont désormais fabriquées localement, et ce potentiel d'augmentation est important. Cela renforce son indépendance militaire et consolide ses capacités de défense à long terme.

De plus, Kiev développe de nouveaux systèmes. Le président Volodymyr Zelensky a récemment présenté pour la première fois un missile antiaérien de fabrication ukrainienne, tenu secret jusqu'à présent. Le système – connu sous le nom de Koral – doit renforcer la défense aérienne et repousser plus efficacement les attaques russes.

La faiblesse structurelle de la Russie

La Russie subit aussi une pression économique croissante. L'économie de guerre a permis une stabilité à court terme, mais des problèmes de fond persistent: faible croissance, hausse des dépenses publiques et pénurie de main-d'œuvre. Une grande part des ressources est désormais consacrée à la guerre, au détriment du développement à long terme.

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A cela s'ajoute l'impasse stratégique sur le front. Malgré sa supériorité en termes de personnel, la Russie ne parvient pas à réaliser une percée décisive. La guerre d'usure use le matériel et les hommes, sans perspective claire de victoire.

Le rapport de force est-il en train de basculer?

L'Ukraine a-t-elle inversé la tendance? Une victoire militaire rapide reste improbable. La Russie dispose encore de ressources considérables et fait preuve d'une détermination politique à poursuivre la guerre. 

Plusieurs éléments suggèrent toutefois une évolution progressive de l'équilibre stratégique: les pertes humaines importantes de la Russie, un contrôle encore partiel des territoires annexés, une possible adaptation des objectifs de guerre, ainsi qu'un soutien militaire et financier accru à Kiev, notamment porté par la nouvelle dynamique politique au sein de l'UE.

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