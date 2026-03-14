Jusqu'à présent, on ignorait presque tout de l’unité d’élite russe 75127. Une gaffe d’un nouvel agent a permis d’en découvrir pour la première fois les opérations et les secrets.

Ce que l'on sait de la mystérieuse unité d’élite de Poutine

Ce que l'on sait de la mystérieuse unité d’élite de Poutine

Natalie Zumkeller

Fin février, D. A.*, un membre présumé du service de renseignement militaire russe GRU, a été arrêté à l'aéroport de Bogotá, en Colombie. Bien que l'affaire n'ait guère fait la une des journaux internationaux, elle attire l'attention des cercles occidentaux du renseignement. Pour la première fois, il semble qu’un membre de l’unité d’élite russe 75127, jusqu’ici inconnue, ait été identifié, comme le rapportent le «Spiegel» et le portail d’investigation «The Insider».

Une unité hautement secrète

Cette unité, également appelée Centre 795, aurait été créée en 2023, selon le «Spiegel». Elle serait directement subordonnée au chef d'état-major russe Valeriy Gerassimov. Sa mission: mener des opérations de sabotage, des interventions des forces spéciales et des assassinats ciblés d’opposants au régime en Occident. D’après une directive de l’état-major russe, l’unité compterait environ 500 membres et fonctionnerait dans le plus grand secret.

Pour se camoufler, 75127 fait officiellement partie du centre de formation du groupe Kalachnikov, situé dans le «Parc Patriot» près de Moscou. Des documents portant le logo du fabricant d’armes, que le «Spiegel» a pu consulter, révèlent la structure de l’unité: elle est composée de trois divisions principales – reconnaissance, attaque et soutien au combat – et comprend au total 35 sous-divisions spécialisées, dont une unité médicale.

L’arrestation de D. A. en Colombie suggère que l’unité n’est pas seulement active dans des zones de guerre comme l’Ukraine, mais qu’elle étend également ses opérations à d’autres continents. Selon les autorités de sécurité, D. A. et son équipe avaient pour mission d’éliminer deux dissidents tchétchènes vivant en exil. Une autre personne figurait apparemment aussi sur leur liste – morte ou vivante.

Scandales et rivalités au sein des services russes

La création de l’unité 75127 est perçue, dans les milieux du renseignement occidentaux et russes, comme une réaction à une série de scandales impliquant l’ancienne unité d’élite 29155 du GRU. Cette dernière était notamment responsable de l’empoisonnement de l’ancien agent russe Sergueï Skripal et de sa fille en Grande-Bretagne en 2018, ainsi que d’une tentative d’assassinat contre un marchand d’armes bulgare. Elle est également accusée d’avoir fait exploser un dépôt de munitions tchèque et d’avoir tenté un coup d’Etat au Monténégro.

Des rivalités internes caractérisent les relations entre les deux unités. Si 75127 est considérée comme un projet phare, elle est également observée avec scepticisme par d’autres branches de l’appareil de sécurité russe. «Nous verrons bien ce qu’ils savent faire», déclare un collaborateur des services russes cité par le «Spiegel».

Une erreur d'amateur

Lors de sa première mission à l’étranger, D. A. a toutefois montré un manque de professionnalisme inattendu pour une unité d’élite. Selon des documents du FBI, il voyageait avec de faux papiers fraîchement établis et était en contact avec un complice serbe via une messagerie cryptée. Mais la collaboration a échoué à cause de problèmes de communication élémentaires: D. A. ne parlait pas serbe, son partenaire ne parlait pas russe. Ils ont dû traduire leurs messages avec Google Traduction, ce qui a permis aux autorités américaines d’accéder facilement à leurs échanges.

Lors de son arrestation, D. A. portait sur lui un téléphone contenant apparemment des informations révélatrices sur les opérations et la structure de l’unité 75127. Les enquêteurs internationaux espèrent désormais obtenir de précieux renseignements sur le fonctionnement de cette nouvelle force de l’ombre, dont les activités semblent s’étendre bien au-delà des champs de bataille.

*Nom abrégé