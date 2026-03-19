Un proche soutien de Vladimir Poutine dénonce la guerre en Ukraine et accuse le régime de corruption. Dans un manifeste sur Telegram, il estime même que le président devrait être jugé.

«Poutine n'est plus l'un des nôtres»: un fidèle du chef du Kremlin lui tourne le dos

«Poutine n'est plus l'un des nôtres»: un fidèle du chef du Kremlin lui tourne le dos

Vladimir Poutine vient de se prendre un revers. L'un de ses fidèles soutiens lui tourne désormais le dos, relate «The Guardian». Ilya Remeslo était pourtant un fidèle agent du chef du Kremlin, n'hésitant pas à décrédibiliser publiquement les voix critiques et à défendre bec et ongles la politique de l'ancien dirigeant des services secrets russes. L'avocat s'est illustré par son offensive contre l'opposant Alexeï Navalny.

Mais aujourd'hui, le manifeste envoyé à ses 90'000 abonnés sur Telegram prend un tout autre ton: «Cinq raisons pour lesquelles j'ai cessé de soutenir Vladimir Poutine.» Le Russe de 42 ans l'accuse notamment de s'obstiner dans une guerre contre l'Ukraine nocive pour la population russe, tout en dénonçant un régime «corrompu» qui mènera à la perte du pays. «Cet homme a tout détruit sur son passage. Le pays est littéralement en train de s'effondrer», lit-on dans le quotidien britannique.

«Il devrait être jugé»

Et Ilya Remeslo ne mâche pas ses mots. Il appelle le président russe à la démission. Il va même plus loin: il estime qu'il devrait être jugé pour «crimes de guerre». «Poutine n'est plus l'un des nôtres.»

Ce revirement brutal aurait entraîné plusieurs spéculations en Russie, notamment du côté de l'opposition. Certains se demandent s'il ne s'agit pas d'une stratégie délibérée du Kremlin pour traquer des opposants.

Des soupçons écartés par Ilya Remeslo lui-même, qui soutient être sincère. Il justifie sa prise de parole par le fait de se sentir responsable d'avoir longuement gardé le silence et soutenu le régime. Celui qui a osé critiqué frontalement le puissant président russe se dit prêt à subir les conséquences judiciaires de sa démarche.