Viktor Orban hors jeu, Zelensky se précipite en Europe

Le chancelier allemand Friedrich Merz accueille ce mardi à Berlin le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour des consultations gouvernementales cruciales, au moment où l'Allemagne reste un soutien clé de l'Ukraine face à la Russie.

AFP Agence France-Presse

Le chancelier allemand, Friedrich Merz, premier bailleur de l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie, reçoit mardi le président ukrainien et des membres de son gouvernement, selon la chancellerie.

«Des consultations gouvernementales ont lieu aujourd'hui à la chancellerie. A cette fin, le chancelier Merz recevra notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky», a indiqué à la presse un porte-parole du gouvernement allemand.

La rencontre intervient alors que le processus de négociations, initié sous pression de Donald Trump, pour mettre fin à la guerre semble au point mort en raison des profondes divergences au sujet de l'avenir des territoires ukrainiens occupés par la Russie et que Kiev ne compte pas céder.

Une expertise précieuse pour les Européens

En outre, la guerre avec l'Iran, déclenchée par les Etats-Unis et Israël, a relégué de facto la question ukrainienne au second plan. Kiev compte toujours sur le soutien européen pour continuer de résister à Moscou, et notamment sur l'aide de l'Allemagne, son principal soutien militaire et financier.

Mais l'Ukraine a aussi une expertise à faire valoir devant les Européens, qui doivent muscler leurs armées pour faire face à une menace de la Russie qu'ils jugent croissante, mais aussi du fait du désengagement américain. L'armée ukrainienne a notamment une expérience de terrain sans équivalent en matière de drones.

Les ministres allemand et ukrainien de la Défense, Boris Pistorius et Mykhaïlo Fedorov se retrouvent ainsi mardi matin, avant une réunion mercredi des alliés de Kiev du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte et le ministre britannique de la défense John Healey sont attendus à Berlin à cette occasion.



