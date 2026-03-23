Le 12 avril, la dernière heure politique de Viktor Orban pourrait sonner. Dans presque tous les sondages, il est distancé par son challenger Peter Magyar. Le politicien de droite tente désormais de regagner du terrain avec une tactique dangereuse.

Samuel Schumacher

Viktor Orban a des amis puissants. Donald Trump fait la cour au Premier ministre hongrois depuis de nombreuses années, tout comme Vladimir Poutine. Mais chez lui, à Budapest, ses compatriotes pourraient lui faire payer ses années de mauvaises gestions dans trois semaines. Lors des élections du 12 avril, Viktor Orban risque, selon presque tous les sondages, d'être nettement battu par le candidat de l'opposition Peter Magyar.

Il est logique que Viktor Orban lutte avec acharnement contre sa chute politique après seize ans au pouvoir. Sa recette préférée: pointer du doigt l'Ukraine voisine. Selon lui, son déclin est lié à la pénurie de pétrole, à la pression migratoire et à l'augmentation du coût de la vie. Le président Volodymyr Zelensky vient de donner un coup de pouce involontaire à son homologue de Budapest à l'entame de la dernière ligne droite.

Sous le règne d'Orban depuis près de deux décennies, la Hongrie est plus faible qu'elle ne l'a été depuis longtemps: l'inflation est élevée, les cas de corruption atteignent un seuil critique, 80% des médias sont désormais contrôlés par le parti Fidesz d'Orban. Depuis 2022, l'UE a bloqué des fonds d'un montant de près de 19 milliards d'euros parce que la Hongrie aurait enfreint les principes de l'Etat de droit.

Viktor Orban n'hésite pas non plus à bloquer des fonds. Actuellement, il empêche le crédit de 90 milliards d'euros que tous les autres pays de l'UE auraient volontiers transféré à l'Ukraine afin que Kiev puisse se maintenir à flot au cours des deux prochaines années. Etant donné que les décisions de cette importance doivent toujours être prises à l'unanimité au sein de l'UE, Orban peut contrôler seul les aiguillages de la politique étrangère en Europe.

Le coup de main involontaire de Zelensky

Orban accepte volontiers le conflit avec Kiev pour des raisons de tactique électorale. Le politicien de droite affirme que l'Ukraine bloque le pétrole russe qui devrait être transporté en Hongrie par l'oléoduc Druzhba. Budapest dépend des livraisons d'énergie russe. Rien qu'en février, le gouvernement hongrois a commandé pour 234 millions d'euros de pétrole et de gaz à Moscou.

La partie ukrainienne souligne que la raison de la pénurie de livraison est une attaque russe qui a endommagé le pipeline, rien d'autre. Kiev a invité des observateurs internationaux à se rendre sur place pour constater les dégâts et les travaux de réparation. S'adressant à Orban sans le nommer, Zelensky a récemment déclaré qu'il envisageait de donner à «[s]es gars» l'adresse du chef du gouvernement pour qu'ils puissent parler à Orban dans sa langue.

Cette manoeuvre maladroite du président ukrainien, digne d'un gangster – la première sortie de ce genre en plus de quatre ans de guerre – fournit désormais des munitions à Orban pour le sprint final de la campagne électorale. Budapest regorge d'affiches anti-Zelensky. «Zelensky ne doit pas être le dernier à pouvoir rire», peut-on lire sur l'une d'elles. Le parti Fidesz met en scène les élections comme une décision entre la paix et la guerre. Voter maintenant pour l'opposant Magyar, c'est prendre le risque que les fils de la Hongrie soient bientôt envoyés sur le front de l'Est.

Une visite de marque à Budapest

Pourtant, Peter Magyar est tout sauf un invétéré de l'Ukraine. Lui aussi connaît l'attitude critique d'une majorité du pays à l'égard de ses voisins involontairement belliqueux. Près des deux tiers des Hongrois sont contre l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Beaucoup souhaitent avant tout de meilleures conditions de vie chez eux plutôt que de meilleures relations avec l'Ukraine.

Dans les prochains jours, Orban devrait recevoir l'aide d'un allié (très) haut placé. Le vice-président américain J.D. Vance veut se rendre en Hongrie et donner un coup de main à son «bon ami». Dès ce lundi, une garde éminente de politiciens européens spécialisés dans les questions juridiques se rendra à Budapest pour soutenir Orban lors d'un méga-rallye. Parmi les illustres invités figurent l'homme de droite italien Matteo Salvini, la politicienne de droite national-populiste française Marine Le Pen et le politicien néerlandais anti-UE Geert Wilders.

Viktor Orban le sait: s'il est battu, il perdra rapidement ses puissants alliés. Sans poste au gouvernement, il ne pourra plus prendre la Hongrie en étau entre l'UE et l'Ukraine. Poutine devrait alors trouver un autre moyen de pression. Et Trump n'a que peu de patience pour les perdants. Si Orban parvient à rattraper son retard, Kiev devra trouver une solution. Car sans l'accord pour le crédit de 90 milliards en cours, l'Etat ukrainien risque de s'effondrer dès ce printemps.