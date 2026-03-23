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Au coeur de relations tendues
L'UE soupçonne la Hongrie de faire fuiter des données sensibles vers Moscou

L’UE se dit alarmée par des soupçons de fuites de Budapest vers Moscou lors de réunions sensibles. Viktor Orban dénonce des accusations infondées, mais la confiance entre Etats membres est fragilisée.
Publié: 15:22 heures
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Dernière mise à jour: 15:24 heures
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Le Premier ministre Viktor Orban a dénoncé une «attaque grave» contre la Hongrie, évoquant une mise sur écoute de son ministre.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La Commission européenne s'est dite «très préoccupée» lundi par des informations du Washington Post suggérant que la Hongrie a fait fuiter des données sensibles à Moscou depuis des années.

Selon cet article, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, profite régulièrement de pauses lors de réunions entre responsables de l'UE à Bruxelles pour appeler son homologue russe Sergueï Lavrov et le tenir informé en temps réel des discussions.

Grâce à ces appels, «depuis des années, la Russie est en quelque sorte présente à chaque réunion de l'Union européenne», assure le média, citant une source anonyme. Ces informations ont suscité une vive levée de boucliers à Bruxelles, où de nombreux responsables restent très remontés après un sommet jeudi dernier, lors duquel la Hongrie a bloqué un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine.

Des «clarifications» exigées

La Commission attend du gouvernement hongrois «qu'il apporte des clarifications nécessaires», a affirmé une porte-parole de l'exécutif européen, Anitta Hipper. Selon elle, «une relation de confiance entre les Etats membres ainsi qu'entre eux et les institutions est fondamentale pour le bon fonctionnement de l'UE».

Ces allégations ont également qualifiées de «très graves» par Berlin. «Les discussions au sein de l'UE, y compris entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union, sont confidentielles», a estimé un des porte-parole de la diplomatie allemande.

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Le ministre hongrois en question, Peter Szijjarto, a démenti ces informations, les qualifiant de «fake news». En campagne pour sa réélection, le Premier ministre Viktor Orban a lui dénoncé une «attaque grave» contre la Hongrie, évoquant, sans preuves, une mise sur écoute de son ministre.

Orban, cavalier seul

Cette situation complique encore davantage des relations déjà très tendues entre l'UE et Budapest. Voilà plusieurs années que Viktor Orban joue avec les nerfs de nombreux dirigeants, en bloquant l'aide à l'Ukraine ou en se rendant à Moscou pour échanger avec Vladimir Poutine. En privé, comme en public, les responsables européens ne cachent plus leur exaspération vis-à-vis du dirigeant hongrois.

Très remontés à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, ils ont d'une seule voix dénoncé le cavalier seul de Viktor Orban, qui continue à bloquer le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Et attendent désormais tous l'issue de l'élection hongroise, prévue le 12 avril.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a d'ailleurs estimé que l'article du Washington Post «ne devrait surprendre personne». C'est «l'une des raisons pour lesquelles je prends la parole uniquement lorsque c'est strictement nécessaire et que je ne dis que le strict nécessaire», a-t-il déclaré.

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