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Incident en Grèce
Une louve malnutrie capturée après l'attaque d'une fillette de 4 ans

Recherchée depuis l'attaque d'un enfant de 4 ans en juillet, une louve a été capturée en Grèce. Pesant 24,5 kg, elle souffrait de sous-alimentation et a été transférée pour soins.
Publié: il y a 15 minutes
L'animal a été capturé dans la soirée du 13 août.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une louve, recherchée depuis presque un mois pour avoir attaqué et blessé un enfant de quatre ans dans le nord de la Grèce, a été capturée, a-t-on appris auprès de Callisto, une ONG spécialisée dans la faune sauvage.

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L'animal était «impliqué dans la blessure d'un enfant de quatre ans survenue le 30 juillet dans la région de Polichni», a indiqué un communiqué de l'ONG, cité vendredi dans le quotidien Kathimerini. L'ONG ne précise pas les circonstances de cet incident, mais il a été «classé dans la catégorie de dangerosité la plus élevée».

Une louve sous-alimentée

Le ministère grec de l'Environnement a aussitôt décidé la capture de l'animal et la mise en application du «protocole de gestion des incidents de rapprochement de loups dans les zones urbaines et périurbaines». Une série de mesures ont été alors prises pour la capture de la louve avec l'installation des pièges spéciaux par l'ONG Callisto.

L'animal a été capturé dans la soirée du 13 août, dès le premier jour d'activation des pièges. Selon l'ONG, il s'agit d'"une louve de petite taille, pesant 24,5 kilos, dans un état de santé particulièrement dégradé et manifestement sous-alimentée».

Protégée par la Convention de Berne

Après des soins vétérinaires, l'animal a été transféré vers le centre de protection du loup et du lynx dans la région de Florina (nord-ouest). Callisto explique que l'animal, qui présentait un handicap visible consécutif à une amputation, s'était rapproché ces derniers mois des zones habitées pour rechercher de la nourriture, ce qui aurait contribué à sa familiarisation progressive avec l'homme.

Cependant, rappelle l'ONG, la présence d'un loup près d'une zone habitée ne signifie pas en soi que l'animal va attaquer un humain. La population de loups, espèce protégée en vertu de la Convention de Berne, n'a cessé de croitre en Grèce, s'établissant à 2075 individus pour l'essentiel dans le nord du pays, selon une récente étude de Callisto.

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