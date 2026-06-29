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Approche coordonnée réclamée
Mieux protéger les troupeaux du loup dans l'Arc jurassien

Face aux attaques croissantes du loup dans l'Arc jurassien, les Vert·e·s de six cantons demandent une stratégie coordonnée pour élever et former des chiens de protection adaptés, après le retrait de la Confédération.
Publié: il y a 57 minutes
Photo: Getty Images/imageBROKER RF
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ATS Agence télégraphique suisse

Les Vert-e-s de l'Arc jurassien veulent une stratégie coordonnée de protection des troupeaux, face au retour du loup. Ils demandent la création d'un programme d'élevage, de formation et de mise à disposition de chiens de protection adaptés aux spécificités régionales.

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«Dans l'Arc jurassien, les attaques du loup concernent de plus en plus les bovins et les pâturages sont proches des habitations, des routes et des chemins de randonnée», ont indiqué lundi à Neuchâtel les Vert·e·s de six cantons. Les chiens de protection constituent un moyen reconnu de réduire les attaques lorsqu'ils sont correctement sélectionnés, socialisés, formés et suivis.

Pour une approche coordonnée

Or, depuis le retrait de la Confédération du programme national d'élevage, les cantons se retrouvent en première ligne. Développer chacun sa propre filière n'a guère de sens.

Pour les Vert-e-s, «une approche coordonnée permettrait de mutualiser les compétences, harmoniser les standards de sélection et de formation et de sécuriser l'approvisionnement en chiens adaptés aux réalités de la région».

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