Accusé de viols et d'agressions sexuelles, Patrick Bruel annonce annuler sa tournée de festivals prévus cet été. Cela représente une quinzaine de concerts.

Revirement de situation! Patrick Bruel annule sa tournée de festivals cet été

Revirement de situation! Patrick Bruel annule sa tournée de festivals cet été

Léa Perrin Journaliste Blick

La pression s'accentue sur Patrick Bruel, après de multiples plaintes à son encontre. Accusé de violences sexuelles, le chanteur français annule sa tournée de festivals, soit une quinzaine de concerts prévus cet été, annonce sa société de production vendredi 29 mai. Ces annulations concernent: un festival en Suisse (Pully Live Festival), un en Belgique et les autres en France, selon les dates répertoriées sur le site officiel de l'artiste.

«Dans un souci d’apaisement et de responsabilité, Patrick Bruel prend la décision, en accord avec les organisateurs de festivals, d’annuler les concerts prévus de juin à septembre, assure 14 Productions dans un communiqué. Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension.»

«Nous prenons cette décision pour le public, et pour les festivals, poursuit le communiqué. Après 30 ans de collaboration avec certains, nous ne souhaitons pas troubler la sérénité de ces manifestations ni de leurs bénévoles, et nous souhaitons que le public puisse pleinement profiter de ces événements.»

L'indécision des festivals

Jusqu’en Suisse, les festivals qui avaient programmé Patrick Bruel cet été se trouvaient en mauvaise posture. Les différentes structures culturelles étaient tiraillées entre les demandes des victimes présumées et de responsables politiques d’annuler ses concerts, d’un côté, et la liberté de l’artiste de se produire – lui qui conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés – ainsi que celle de ses fans de venir l’écouter, de l’autre.

Si des festivals comme Paléo et le Bellarena avaient déjà banni le chanteur en raison de «graves accusations», ou pour éviter la polémique, d’autres attendaient que l’artiste renonce de lui-même à sa venue. Le Pully Festival devait notamment accueillir le chanteur français le 25 juin prochain.