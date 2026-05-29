Patrick Bruel est de plus en plus mis sous pression après plusieurs plaintes et témoignages. En France, des radios retirent ses titres, tandis que des festivals suisses sont interpellés.

Léa Perrin Journaliste Blick

L'étau se resserre sur Patrick Bruel. Après une série de témoignages et de plaintes visant le chanteur français pour agressions sexuelles et viols présumés, la question se pose partout: doit-on boycotter l'artiste? Si la polémique enfle jusque dans les milieux culturels suisses, certains ont déjà pris des dispositions.

Côté français, c'est au tour des radios nationales de stopper la diffusion de ses chansons, révèle «Le Parisien», ce jeudi 28 mai. Les auditeurs français sont friands des tubes de Patrick Bruel, dont la discographie est très appréciée des radios. Depuis le début de l'année 2026, Patrick Bruel a totalisé 507 diffusions sur les antennes françaises.

RFM en a passé près de 100. Mais à la suite des accusations, les titres de l'interprète de 67 ans seront retirés de la programmation dès ce jeudi. La radio Nostalgie étudie également un retrait provisoire de ses diffusions en début de semaine. L'antenne jouait jusqu’à 14 titres par semaine au mois de mars.

Ecarté d'une célèbre émission

Quant à la télévision, Patrick Bruel apparaît très peu sur le petit écran français, hors apparitions promotionnelles. Nagui a toutefois décidé de retirer ses chansons du catalogue de l'émission «N'oubliez pas les paroles». Il en a fait de même pour celles de Bertrand Cantat, Slimane ou Jean-Luc Lahaye.

«Les émissions actuelles ont été enregistrées avant le dépôt des plaintes, depuis nous les avons en effet suspendues en attendant la décision de justice», indique l'animateur au «Parisien». «J’ai toujours soutenu la défense des enfants et des femmes victimes de violences et, quand la justice condamne, nous prenons les décisions qui coulent de source.»

Pression jusqu'en Suisse

Tous les milieux qui ont programmé Patrick Bruel font face à une pression croissante du public, comme des milieux politiques. En Suisse, le Bellarena Indoor a déjà pris ses dispositions, tandis que le Pully Live Festival est sous le feu des projecteurs.

L'artiste doit s'y produire le 25 juin prochain. Certains partis réagissent en appelant le chanteur à annuler sa venue. De son côté, Paléo a banni le chanteur pour des agissements considérés comme graves.