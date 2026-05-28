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Remous au Pully Festival (VD)
Serez-vous remboursés si vous boycottez Patrick Bruel?

La venue de Patrick Bruel en Suisse soulève des questions pratiques pour les spectateurs. Malgré les tensions autour de l’artiste, le Pully Festival (VD) maintient son concert et les conditions de remboursement restent limitées.
Publié: il y a 17 minutes
Patrick Bruel sur la scène principale lors de la 44e édition du Paléo Festival, à Nyon, le 28 juillet 2019.
Photo: KEYSTONE
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Luisa GambaroJournaliste

La venue prochaine de Patrick Bruel en Suisse continue de poser de nombreuses questions. Pour rappel, le 26 mai, le Bellarena Indoor Festival (FR) a décidé de déprogrammer sa prestation, prévue le 26 juin, à cause d'une trentaine de plaintes pour agressions sexuelles, quatre enquêtes pour viol en France et d'une autre procédure en cours en Belgique. 

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Néanmoins, le Pully Festival a choisi de maintenir le chanteur français. Alors que faire si, après avoir pris vos billets, vous ne voulez plus aller à son concert, ou que celui-ci est finalement annulé? La Fédération romande des consommateurs (FRC) s'est penchée sur les conditions générales de ventes (CGV) du festival et voici ce qu'elles disent.

Tout d'abord, si vous choisissez de boycotter le concert de Patrick Bruel malgré votre billet, vous n'aurez pas le droit d'être remboursés. Les CGV précisent que «toute commande effectuée en ligne est définitive», et ce, même si vous avez payé une assurance annulation ou que Patrick Bruel est remplacé par un autre artiste. «Le billet donne en effet accès à un événement dans son ensemble et non à un artiste en particulier», explique la FRC.

Une situation «très lourde»

Ensuite, malgré la frustration, le festival n'est pas obligé de répondre à toutes vos questions. La FRC précise qu'il doit «se comporter de bonne foi et éviter de léser les détenteurs de billets», mais que si le concert est maintenu comme prévu, l'organisateur n'est pas tenu de répondre aux spectateurs fâchés. 

A savoir enfin que le festival ne peut pas annuler librement un concert, car il est contractuellement lié à l'artiste. Si sa prestation est annulée, l'organisateur risque de devoir tout de même payer son cachet et rembourser les fans. Ce risque financier peut signer la fin d'un évènement, en fonction de sa taille et de ses finances, rappelle la FRC. En achetant votre billet, vous acceptez donc ce risque. 

Néanmoins, le Pully Festival est sous pression. «Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation contractuelle et financière très lourde, qui ne nous laisse pas la même liberté de manœuvre. C'est une situation humainement et juridiquement très complexe,» a écrit son directeur à la RTS. 

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