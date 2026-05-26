Le Bellarena Indoor Festival reporte Patrick Bruel

Patrick Bruel ne chantera pas au Bellarena Indoor Festival cet été. Les organisateurs ont annoncé le report du concert prévu le 26 juin, évoquant les accusations de violences sexuelles visant le chanteur français.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Après plusieurs appels à l’annulation de ses concerts en Suisse romande, Patrick Bruel ne se produira finalement pas au Bellarena Indoor Festival cet été, en raison des accusations d'agressions sexuelles visant le chanteur. Dans un communiqué diffusé mardi 26 mai, l’organisation du festival fribourgeois annonce le report du concert que le chanteur français devait donner le 26 juin prochain.

Les organisateurs expliquent avoir pris cette décision «dans un esprit de respect, de sérénité et de bienveillance», à l’égard du public, des artistes et des personnes concernées. Selon eux, le contexte actuel autour de la venue de Patrick Bruel ne permet plus d’assurer la promotion du spectacle «dans des conditions adéquates et apaisées».

Le festival indique vouloir laisser à la justice «le temps d’établir les faits avec le recul et l’objectivité nécessaires». La situation sera réévaluée en vue de l’édition 2027.

L’affaire prend de l’ampleur

Les détenteurs de billets pour la soirée du 26 juin pourront échanger leurs places contre des entrées pour l’une des trois autres soirées du festival. Les organisateurs précisent également qu’une nouvelle programmation pour cette date est possible. Les modalités d’échange ainsi qu’une éventuelle annonce concernant un autre artiste doivent être communiquées prochainement.

Cette décision intervient alors que la polémique autour de Patrick Bruel continue de prendre de l’ampleur. Le Paléo Festival a récemment affirmé avoir été confronté en 2019 à des faits jugés «graves» impliquant le chanteur et une bénévole. Selon le festival vaudois, une procédure judiciaire se serait conclue par un accord confidentiel en 2022 et l’artiste n’est désormais plus le bienvenu à Paléo.

Pour rappel, le collectif féministe lausannois «Nous serons le feu» avait lancé une pétition pour appeler plusieurs festivals romands, dont Bellarena et le festival de Pully, à déprogrammer le chanteur accusé de viols et violences sexuelles. L’Arena de Genève, où Patrick Bruel doit se produire le 18 novembre, est également visée par ces demandes.