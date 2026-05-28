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Polémique au festival à Pully
Après le PS, le PLR demande à Patrick Bruel de ne pas venir

La pression politique monte autour de la venue de Patrick Bruel au Pully Festival. Après le PS, les Libéraux-Radicaux de Pully-Paudex appellent à leur tour le chanteur français à renoncer à son concert prévu fin juin.
Publié: il y a 27 minutes
Patrick Bruel se produit sur scène le 20 décembre 2019 à la Cité des Congrès de Valenciennes.
Photo: AFP
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Luisa GambaroJournaliste

L'éteau vaudois se resserre autour de Patrick Bruel. Après le parti socialiste (PS) la semaine passée, les Libéraux-Radicaux (PLR) de Pully-Paudex appellent l'artiste à annuler sa venue au Pully festival. Le chanteur français doit se produire pour un concert le 25 juin. 

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Dans un communiqué, le comité du PLR demande à Patrick Bruel de «renoncer à se produire à Pully afin de permettre une désescalade et de préserver la sérénité d’un festival encore jeune.» Le comité déclare que «les préoccupations exprimées par les parties plaignantes ainsi que l’émotion suscitée dans le débat public doivent être écoutées avec sérieux et respect». Il ajoute que «malgré le principe fondamental de la présomption d’innocence», le maintien du concert dans le camle s'annonce difficile.

Sollicité par «Le Temps», le syndic de la commune et chargé des affaires culturelles, Gil Reichen (PLR), dit ne pas avoir pris partie dans la rédaction du communiqué. Pour lui, le problème du festival est avant tout financier, car l'organisateur doit honorer son contrat conclu avec l'artiste en fin d'année 2025. 

Patrick Bruel doit-il se désister?

Selon lui, l'annulation du concert de Patrick Bruel pourrait être très risquée pour le Pully festival. D'après le syndic, la meilleure solution serait donc que le chanteur annule lui-même sa venue, affirmant que l'organisateur du festival est en discussion avec son équipe.

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En parallèle, le collectif féminsite lausannois «Nous serons le feu» a appelé à une mobilisation sur le site du festival le 25 juin. Pour rappel, le collectif a lancé une pétition demandant la déprogrammation du chanteur français.

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