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Accusé de violences sexuelles
Malgré la polémique, le Pully Festival refuse d’annuler Patrick Bruel

Malgré les accusations de violences sexuelles, Patrick Bruel se produira au Pully Live Festival le 25 juin 2026. Le directeur évoque des engagements contractuels et promet de suivre la situation de près.
Publié: il y a 30 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Pully Festival maintient le concert de Patrick Bruel.
Photo: KEYSTONE

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Le Pully Live Festival a confirmé le maintien du concert de Patrick Bruel prévu le 25 juin, malgré les accusations de violences sexuelles visant le chanteur français.
  • Contrairement au Paléo Festival et au Bellarena Indoor Festival qui pris position contre la venue de l'artiste, Pully invoque des engagements contractuels stricts.
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Mathilde JaccardJournaliste Blick

L’affaire Patrick Bruel ne cesse de secouer la Suisse romande. Alors que la polémique autour du chanteur français continue de prendre de l’ampleur, le Pully Live Festival a toutefois décidé ce 26 mai de maintenir son concert.

L’affaire a pris une nouvelle tournure en Suisse romande ce lundi après la décision de Paléo Festival d’écarter, jusqu'à nouvel ordre, Patrick Bruel de sa programmation à la suite d’une plainte déposée par une bénévole pour des faits remontant à 2019. Dans la foulée, Bellarena Indoor Festival à Fribourg a aussi annoncé ce mardi vouloir reporter le concert du chanteur prévu le 26 juin.

Cette décision a rapidement placé le Pully Live Festival sous les projecteurs. Contactée par Blick dans la matinée, la chargée de communication nous a laissés sans réponse. Le directeur de l’événement, Michel Marguerat, a toutefois offert sa version des faits à nos confrères de 20 Minutes: le concert serait bien maintenu le 25 juin 2026.

Des contrats stricts

La raison? La situation du festival pulliéran diffère de celle de Bellarena. Michel Marguerat rappelle notamment que la venue de Patrick Bruel avait été annoncée plus tôt et que les billets se sont écoulés très rapidement. Le directeur évoque au média en ligne des engagements contractuels stricts ainsi que des responsabilités envers les festivaliers et les partenaires.

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Michel Marguerat reconnaît toutefois le caractère sensible du dossier et affirme suivre avec attention l’évolution de la situation entourant l’artiste, qui, rappelons-le, est visé par des accusations de violences sexuelles. Le directeur de l’événement assure prendre au sérieux les accusations visant Patrick Bruel.

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