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Concert en été
La Ville de Pully ne prend pas position sur le concert de Patrick Bruel

Le concert de Patrick Bruel au Pully Live Festival, prévu le 25 juin, est maintenu malgré les accusations d'agressions sexuelles. La Municipalité de Pully estime ne pas devoir interférer avec la justice.
Publié: il y a 22 minutes
La présence de Patrick Bruel dans les festivals fait débat.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La Municipalité de Pully estime qu'elle n'a pas à se prononcer sur la pertinence de la venue de Patrick Bruel à Pully. Le chanteur français, qui est accusé d'agressions sexuelles, doit en principe se produire le 25 juin au Pully Live Festival. Le concert est pour l'heure maintenu.

La Municipalité «comprend la préoccupation exprimée concernant toutes attitudes de comportement répréhensibles, qu'elle partage. Elle considère toutefois qu'il ne lui appartient pas d'anticiper ou de se substituer au travail de la justice et qu'elle n'a pas à se prononcer sur la pertinence de la venue de cet artiste au Pully Live Festival», a-t-elle indiqué jeudi par écrit à Keystone-ATS.

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La commune, qui subventionne le festival, explique être en contact avec l'organisateur. Elle rappelle que la programmation a été fixée l'année dernière, «bien avant les premières révélations sur cette affaire». Elle estime en outre qu'il est de la liberté de chacune et chacun «en fonction de sa propre appréciation et sensibilité» de se déterminer sur l'opportunité d'assister ou non à ce concert.

Sécurité

La Municipalité ajoute qu'elle n'a pas le pouvoir d'interdire ce concert, qui affiche complet. En ce qui concerne la sécurité, elle reste «attentive» à l'évolution de la situation et «se coordonne régulièrement» avec l'organisateur du festival. «Ce dernier a assuré qu'il prendra toutes les dispositions requises et qu'il adaptera le dispositif, si le besoin est avéré», a ajouté la Ville.

Contacté en début de semaine par Keystone-ATS, l'organisateur n'a toujours pas répondu à ce jour. Dans plusieurs médias, il évoquait une situation complexe, avec des engagements contractuels fermes ainsi qu'une responsabilité importante envers les milliers de festivaliers et les partenaires notamment.

Les pressions s'accentuent sur le chanteur, au fur et à mesure de la révélation de nouveaux témoignages pour violences sexuelles. Patrick Bruel devait se produire à deux reprises en Suisse durant le mois de juin. Le 25 juin à Pully et le lendemain au Bellarena Indoor Festival à Fribourg. Mardi, les organisateurs fribourgeois ont annoncé qu'ils reportaient le concert pour laisser à la justice le temps d'établir les faits avec le recul et l'objectivité nécessaires. La situation sera réévaluée en vue de l'édition 2027.

Annulation demandée

Des collectifs féministes ont demandé l'annulation des deux concerts suisses du chanteur controversé. Ils songent à organiser un rassemblement en marge du festival pulliéran, si le concert a lieu. En ligne, une pétition contre la venue de l'artiste en Suisse a recueilli plus de 6800 signatures, dont celles d'artistes et humoristes romands.

Le Parti socialiste de Pully-Paudex-Belmont a également demandé la déprogrammation du chanteur de 67 ans. Le Paléo Festival a pour sa part révélé qu'un «comportement inadmissible» avait été signalé par une bénévole lors de la venue de l'artiste en 2019. Il affirme qu'il ne l'invitera plus au festival nyonnais.

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