Affaire Bruel: Festivals de tous les pays, unissez-vous!

L’affaire Patrick Bruel doit devenir un casus belli, estime notre journaliste Antoine Hürlimann. Il est temps que les festivals abandonnent leur sempiternelle passivité afin de pouvoir réagir convenablement aux accusations de violences visant des artistes.

Antoine Hürlimann Responsable de l'actualité de L'illustré

L’affaire Patrick Bruel doit marquer un avant et un après. Pas parce qu’elle concerne une célébrité. Mais parce qu’elle révèle, une fois encore, l’impuissance du monde culturel face aux accusations de violences et aux comportements problématiques de certains artistes.

Depuis des années, festivals, salles et producteurs se réfugient derrière le même argument: la présomption d’innocence empêcherait toute réaction avant une condamnation définitive. Résultat? Tout le monde se renvoie la balle, personne ne décide, et les programmations continuent comme si de rien n’était. Il est temps que cette mécanique cesse.

Les festivals sont désormais appelés à s’organiser collectivement. À mutualiser leurs pratiques. À introduire dans les contrats des clauses civiles d’annulation permettant d’écarter un artiste dont le comportement ou les accusations porteraient gravement atteinte à l’image, à la sécurité ou aux valeurs de l’événement. Oui, le terrain juridique est délicat. Oui, ces clauses seront contestées. Mais l’inaction l’est devenue davantage encore.

Car actuellement, la balance est déséquilibrée. Tout repose sur les victimes présumées, sur des procédures pénales longues, épuisantes, souvent vouées à l’enlisement médiatique ou judiciaire. Pendant ce temps, les structures culturelles se protègent derrière une neutralité de façade qui masque mal une réalité simple: elles suivent l’argent.

Un silence complice

Il est urgent d’inverser la logique. La justice pénale doit suivre son cours en toute indépendance. Mais un festival n’est pas un tribunal. C’est une organisation privée, dotée d’une responsabilité morale, économique et publique. Elle peut dire non. Elle peut anticiper. Elle peut protéger ses équipes, son public et son image sans attendre une décision judiciaire définitive.

Ce qui paraissait hier impensable doit devenir la norme. Non pour instaurer une justice parallèle. Mais pour empêcher que le silence des grands raouts serve éternellement de refuge à ceux qui prospèrent dans les angles morts du système.

Le monde culturel aime se présenter comme un laboratoire du progrès. Il est temps qu’il le prouve. En revenant sur le concert de Patrick Bruel prévu le 25 juin prochain, Pully Live Festival en aurait aujourd’hui l’occasion parfaite.