La pièce «Deuxième partie» avec Patrick Bruel a été brièvement interrompue ce mercredi à Paris. Trois militantes du collectif Nous Toutes ont perturbé la représentation avant d’être évacuées par la sécurité du théâtre Edouard VII.

AFP Agence France-Presse

Une représentation de la pièce «Deuxième partie», dans laquelle joue Patrick Bruel, a été momentanément perturbée mercredi soir à Paris par des militantes du collectif féministe Nous Toutes qui avaient pris place dans le théâtre Edouard VII, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Ces trois militantes, qui portaient un masque à l'effigie de l'acteur et chanteur, ont crié «Bruel! Violeur!», entraînant l'allumage des lumières dans la salle et l'intervention de la sécurité qui les a évacuées, selon des images mises en ligne par le journaliste Clément Lanot et Le Média TV.

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Patrick Bruel est actuellement visé par quatre plaintes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. «La pièce avait commencé depuis quinze minutes quand Patrick Bruel est apparu sur scène et, là, ça a été interrompu, les acteurs sont retournés dans les coulisses», a raconté à l'AFP Lisa Desprez, 30 ans, à l'issue de la représentation. «Ça a repris au bout de dix minutes», a-t-elle précisé.

«Ce sont plusieurs militantes qui ont voulu faire passer un message très clair: 'Bruel, les sales connes te lâcheront pas'», a expliqué à l'AFP une membre du collectif sous couvert d'anonymat. «Le vaste monde de la culture comme ses spectateur.ice.s déroulent le tapis rouge à Patrick Bruel. Qu'attendent les salles de spectacles? En maintenant sa programmation, elles mettent en danger toutes les femmes qui côtoient de près ou de loin un agresseur présumé», a insisté Nous Toutes dans un communiqué, ajoutant que «le principe de précaution s'impose».

Patrick Bruel, qui doit démarrer une tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer notamment dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique, a été invité par plusieurs maires, dont ceux de Paris et Marseille, à renoncer à se produire dans leurs villes. Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec, ont été annulés.