Accusé de viols, Patrick Bruel ne participera pas aux prochains concerts des Enfoirés. Une décision pour protéger l'image des Restos du cœur.

Ciblé par des plaintes pour viol, Patrick Bruel arrête ses concerts avec les Enfoirés

Ciblé par des plaintes pour viol, Patrick Bruel arrête ses concerts avec les Enfoirés

AFP Agence France-Presse

Visé par des plaintes pour viols, le chanteur et comédien Patrick Bruel a décidé de ne pas participer aux prochains spectacles caritatifs des Enfoirés, donnés au bénéfice des Restos du coeur, a indiqué vendredi leur directrice artistique à l'AFP, confirmant une information de RTL.

«Patrick Bruel a décidé de ne pas participer aux prochains spectacles pour ne pas mettre dans l'embarras l'association des Restos du coeur et les Enfoirés», a déclaré Anne Marcassus. Selon RTL, Patrick Bruel a envoyé un message à ses collègues des Enfoirés pour annoncer son retrait.

«Bonjour à tous, compte tenu des circonstances, j'ai décidé de ne mettre aucune ni aucun d'entre vous dans un quelconque embarras. Je voulais donc vous dire, avec beaucoup de tristesse, que je ne serai pas avec vous en janvier prochain, comme c'était le cas depuis 34 ans. J'espère vous retrouver lorsque la justice aura prouvé mon innocence. Je vous souhaite le meilleur», a-t-il écrit, selon ce texte reproduit par la radio.

La pression monte

Patrick Bruel, 67 ans, est un pilier de la troupe des Enfoirés depuis 1993. Elle a été créée dans la foulée du lancement des Restos du coeur par Coluche en 1985, et ses concerts sont devenus annuels en 1992. L'artiste est actuellement visé par quatre plaintes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Dans le contexte de ces accusations, la pression est montée ces derniers jours sur ses prochains spectacles. Il doit démarrer une tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer notamment dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique. Mais plusieurs maires, dont ceux de Paris et Marseille, l'ont appelé à renoncer à se produire dans leurs villes. Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec, ont notamment été annulés.

Mercredi soir à Paris, une représentation de la pièce «Deuxième partie», dans laquelle il joue, a été momentanément perturbée par des militantes du collectif féministe Nous Toutes.