Propulsé par le soutien de Donald Trump et des mesures économiques aux Etats-Unis, le bitcoin grimpe à près de 78'000 dollars. Après une hausse de 20% en trois jours, il atteint son niveau le plus haut depuis mai.

AFP Agence France-Presse

Le bitcoin continue de s'embraser vendredi, profitant du soutien de Donald Trump à un projet de loi d'encadrement du secteur aux Etats-Unis, après avoir aussi bénéficié mercredi de l'annonce d'un programme renforcé d'achats de bons du Trésor américains.

Pour le troisième jour d'affilée, la plus capitalisée des cryptomonnaies gagnait plus de 5%. Vers 10h45 (heure suisse), elle progressait même de 7,03% à 77'775,13 dollars, au plus haut depuis mai. Au total depuis mercredi, le bitcoin a bondi de plus de 20%. «Le regain d'optimisme autour des avancées du secteur crypto à Washington a mis le feu pour le Bitcoin, l'Ethereum et l'ensemble du marché», et «il a suffi d'une étincelle mercredi», estime Bret Kenwell, d'eToro.

Accusation de conflits d'intérêt

Ce jour-là, la Maison Blanche a reçu des dirigeants d'entreprises liées aux actifs numériques, ravivant leurs espoirs autour d'un texte visant à encadrer le secteur aux Etats-Unis, le CLARITY Act, actuellement dans l'impasse au Sénat. «Nous avons besoin que le Congrès franchisse l'étape suivante en adoptant le CLARITY Act», a exhorté le président Donald Trump mercredi, précisant qu'il souhaitait voir passer «une version équitable» de ce texte.

Il s'agit, selon lui, d'une «législation très, très puissante et structurante qui nous permettra de garder une longueur d'avance sur la Chine, et sur tous les autres». Fervent défenseur du secteur, le locataire de la Maison Blanche est régulièrement pointé du doigt pour des questions de conflits d'intérêt car il a lui-même lancé maints projets liés aux cryptomonnaies.