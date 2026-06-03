Le bitcoin rechute lourdement. Mardi, la cryptomonnaie a perdu 5,5% et s’échangeait autour de 67’500 dollars, loin de son record de l’automne dernier. Plusieurs facteurs expliquent ce recul.

Martin Schmidt

Le cours du bitcoin continue de dégringoler. Mardi, la cryptomonnaie a encore perdu 5,5%. Cette nouvelle chute s’explique notamment par l’échec des négociations de paix entre les Etats-Unis et l’Iran. Mais Michael Saylor, figure historique du bitcoin, aurait aussi contribué à la nervosité des marchés. Son entreprise Strategy a vendu pour 2,5 millions de dollars de bitcoins.

Le montant reste très faible au regard des énormes réserves en bitcoins détenues par l’entreprise. Mais le signal envoyé aux investisseurs est important. «Si quelqu’un répète toujours qu’il ne faut surtout pas vendre de bitcoins et qu’il en vend soudainement, cela pèse forcément sur le moral des investisseurs», explique Jeffrey Hochegger, analyste chez Raiffeisen, à Blick.

L'ambiance a changé

Depuis son plus haut niveau, la cryptomonnaie la plus connue au monde a perdu un peu plus de 16%. Elle s’échange désormais autour de 67’500 dollars. Début octobre 2025, le bitcoin avait encore atteint un record historique, à près de 126’000 dollars. Depuis, l’ambiance sur les marchés a complètement changé.

Un élément frappe particulièrement Jeffrey Hochegger. «Par le passé, le bitcoin était généralement fort lorsque le secteur technologique était lui aussi en forme», explique l’analyste. Ce lien semble aujourd’hui rompu. Les actions technologiques continuent de grimper, portées par l’intelligence artificielle, tandis que le bitcoin s’essouffle. «Il s’est avéré que le bitcoin n’est pas un or numérique en période de grande incertitude», estime Jeffrey Hochegger.

Les effets du rendement rapide

Selon lui, la violence de la correction s’explique aussi par le profil de nombreux investisseurs. «Beaucoup achètent du bitcoin dans l’espoir de réaliser rapidement de fortes plus-values, et non parce qu’ils croient à son utilité future ou qu’ils veulent investir sur le long terme.» Lorsque le cours baisse, un autre mécanisme entre en jeu. De nombreux investisseurs misent sur le bitcoin avec des produits à effet de levier. En cas de forte correction, ils doivent souvent liquider leurs positions en masse, ce qui accentue encore la spirale baissière.

Le niveau actuel des taux d’intérêt pèse aussi sur la cryptomonnaie. Les investisseurs disposent aujourd’hui de placements jugés attractifs, avec un risque nettement plus faible. «Comme le bitcoin ne verse pas de dividendes, son coût de détention augmente lorsque les taux d’intérêt sont élevés», explique Jeffrey Hochegger.

Cet effet pourrait encore se renforcer. L’inflation repart à la hausse dans de nombreux pays, ce qui pousse déjà certains analystes à anticiper de nouvelles hausses de taux de la part des banques centrales. Chez IG Bank, plusieurs indicateurs suggèrent que le cours du bitcoin pourrait encore reculer.