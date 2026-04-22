Un piratage massif a ciblé la plateforme DeFi KelpDAO le 18 avril 2026, entraînant le vol de 290 millions de dollars en cryptomonnaies. Un groupe nord-coréen est soupçonné d’être derrière cette attaque et d'avoir déjà volé des milliards.

La Corée du Nord continue son méga-braquage de cryptos

La Corée du Nord continue son méga-braquage de cryptos

AFP Agence France-Presse

Un groupe de pirates informatiques nord-coréens est soupçonné d'avoir dérobé l'équivalent de 290 millions de dollars en cryptomonnaies ce week-end, selon l'une des plateformes concernées, ce qui en fait le plus grand vol d'actifs numériques de l'année. Le média spécialisé dans les cryptoactifs Coindesk a rapporté qu'une attaque informatique a été commise samedi sur le coffre-fort de KelpDAO, une plateforme de finance décentralisée (DeFi) spécialisée dans le restaking (le réinvestissement des cryptomonnaies placées, permettant de toucher des intérêts).

Au cours du piratage, deux serveurs hébergés par une autre application, LayerZero, ont été compromis, a précisé KelpDAO ce mardi. Cette faille a permis de «vider» des jetons (tokens) liés à ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie en terme de capitalisation après le bitcoin.

Financer son programme d'armes nucléaires

«Le 18 avril 2026, KelpDAO a été victime d'une attaque qui a entraîné une perte d'environ 290 millions de dollar», a déclaré LayerZero dans un communiqué. «Les premiers indices laissent à penser que cette attaque est le fait d'un acteur étatique hautement sophistiqué, probablement le groupe nord-coréen Lazarus», a ajouté l'application.

Ce vol «rendra l'entrée dans le monde de la DeFi plus effrayante pour les nouveaux arrivants», a averti Henri Arslanian, cofondateur de Nine Blocks Capital Management. Pour lui, «c'est clairement l'oeuvre du groupe Lazarus de Corée du Nord». «Aucun autre groupe au monde ne dispose de l'expertise et de la puissance nécessaires pour mener un tel piratage», a-t-il souligné mercredi dans une note.

En 2024, un groupe d'experts de l'ONU avait estimé que la Corée du Nord avait notamment volé plus de 3 milliards de dollars en cryptomonnaies depuis 2017 pour financer son programme d'armes nucléaires. L'Equipe multilatérale de surveillance des sanctions (MSMT), chargée de s'assurer de la mise en oeuvre des sanctions des Nations unies relatives à la Corée du Nord, a établi que les pirates informatiques nord-coréens ont dérobé au moins 1,65 milliard de dollars entre janvier et septembre 2025. Sur ce montant, 1,4 milliard a été subtilisé en février 2025, à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit.