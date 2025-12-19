Des hackers nord-coréens ont volé 2,02 milliards de dollars en crypto-monnaies en 2025, un montant record. Cet argent, acquis illégalement par le groupe Lazarus, termine dans les poches l'armée.

Les hackers nord-coréens malmènent le monde de la crypto

Patrik Berger

Les pirates informatiques nord-coréens se sont montrés diablement efficaces ces derniers temps. Ils ont connu une année 2025 record au service de Kim Jong-un. Les cybergroupes criminels du dictateur nord-coréen ont volé plus de 2 milliards de dollars en cryptomonnaies depuis janvier, selon une analyse de l'entreprise Chainalysis, rapportée par Yahoo Finance.

Le butin amassé par les hackers de Kim Jong-un est 50% plus élevé que l'année précédente. Ces résultats soulignent la suprématie internationale de la Corée du Nord dans le domaine. Sur les 3,4 milliards de dollars de cryptomonnaie qui ont été détournés en 2025, 59% ont atterri dans les poches de Pyongyang. Depuis 2017, le butin nord-coréen s'élève à 6,75 milliards de dollars.

Une nouvelle stratégie payante

Au cœur de cette stratégie se trouve le fameux groupe Lazarus, attribué aux services secrets militaires nord-coréens. Son coup d'éclat le plus spectaculaire: l'attaque contre la plateforme d'échange de cryptomonnaie Bybit en février. A cette occasion, 401'000 éthers d'une valeur de 1,5 milliard de dollars ont disparu. Il s'agit du plus grand vol de crypto de l'histoire.

Le plus impressionnant dans tout ça: la Corée du Nord a obtenu ces résultats records avec 74% d'attaques en moins que l'année précédente. La nouvelle stratégie fonctionne parfaitement. Au lieu de nombreux petits piratages, les auteurs misent sur des attaques de grande envergure. Ils visent moins, mais mieux. Et ça marche, les trois cas les plus importants ont représenté 69% du total des dommages.

Les candidatures sournoises ont du succès

La nouvelle méthode d'infiltration des entreprises de cryptographie est particulièrement perfide – et d'autant plus rentable pour les cyber-guerriers de Kim Jong-un. Des bourses comme Binance indiquent que des dizaines de spécialistes informatiques nord-coréens postulent chaque jour, certains utilisant des visages générés par IA et des voix déformées. S'ils réussissent à s'infiltrer, ils obtiennent des droits d'accès internes et frappent ensuite sans pitié depuis l'intérieur.

Les experts et les services de renseignement américains en sont convaincus: l'argent issu des piratages est directement investi dans les programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Le ministère américain des Finances a récemment réagi en imposant de nouvelles sanctions aux réseaux complices de ces piratages, mais les résultats sont mitigés. Kim Jong-un met tout en œuvre pour que l'une de ses principales sources de revenus ne se tarisse pas.