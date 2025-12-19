DE
FR

Une nouvelle stratégie inarrêtable
Les hackers nord-coréens malmènent le monde de la crypto

Des hackers nord-coréens ont volé 2,02 milliards de dollars en crypto-monnaies en 2025, un montant record. Cet argent, acquis illégalement par le groupe Lazarus, termine dans les poches l'armée.
Publié: 15:13 heures
|
Dernière mise à jour: 15:15 heures
1/5
Les pirates informatiques nord-coréens ont gagné plus d'argent que jamais en 2025.
Photo: Shutterstock
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik Berger

Les pirates informatiques nord-coréens se sont montrés diablement efficaces ces derniers temps. Ils ont connu une année 2025 record au service de Kim Jong-un. Les cybergroupes criminels du dictateur nord-coréen ont volé plus de 2 milliards de dollars en cryptomonnaies depuis janvier, selon une analyse de l'entreprise Chainalysis, rapportée par Yahoo Finance.

A lire aussi
Kim Jong Un esquive les sanctions grâce à la crypto
Coup de pouce de Poutine
Kim Jong Un esquive les sanctions grâce à la crypto
La Corée du Nord réalise le plus gros braquage de l'Histoire
1,5 milliard en cryptos envolé
La Corée du Nord réalise le plus gros braquage de l'Histoire

Le butin amassé par les hackers de Kim Jong-un est 50% plus élevé que l'année précédente. Ces résultats soulignent la suprématie internationale de la Corée du Nord dans le domaine. Sur les 3,4 milliards de dollars de cryptomonnaie qui ont été détournés en 2025, 59% ont atterri dans les poches de Pyongyang. Depuis 2017, le butin nord-coréen s'élève à 6,75 milliards de dollars.

Une nouvelle stratégie payante

Au cœur de cette stratégie se trouve le fameux groupe Lazarus, attribué aux services secrets militaires nord-coréens. Son coup d'éclat le plus spectaculaire: l'attaque contre la plateforme d'échange de cryptomonnaie Bybit en février. A cette occasion, 401'000 éthers d'une valeur de 1,5 milliard de dollars ont disparu. Il s'agit du plus grand vol de crypto de l'histoire.

Le plus impressionnant dans tout ça: la Corée du Nord a obtenu ces résultats records avec 74% d'attaques en moins que l'année précédente. La nouvelle stratégie fonctionne parfaitement. Au lieu de nombreux petits piratages, les auteurs misent sur des attaques de grande envergure. Ils visent moins, mais mieux. Et ça marche, les trois cas les plus importants ont représenté 69% du total des dommages.

Les candidatures sournoises ont du succès

La nouvelle méthode d'infiltration des entreprises de cryptographie est particulièrement perfide – et d'autant plus rentable pour les cyber-guerriers de Kim Jong-un. Des bourses comme Binance indiquent que des dizaines de spécialistes informatiques nord-coréens postulent chaque jour, certains utilisant des visages générés par IA et des voix déformées. S'ils réussissent à s'infiltrer, ils obtiennent des droits d'accès internes et frappent ensuite sans pitié depuis l'intérieur.

A lire aussi
Kim Jong Un remonte les bretelles de ses hauts responsables
«Passifs et irresponsables!»
Kim Jong Un remonte les bretelles de ses hauts responsables
Pyongyang menace d’agir «plus offensivement» face à ses ennemis
Contre Trump et Séoul
Pyongyang menace d’agir «plus offensivement» face à ses ennemis

Les experts et les services de renseignement américains en sont convaincus: l'argent issu des piratages est directement investi dans les programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Le ministère américain des Finances a récemment réagi en imposant de nouvelles sanctions aux réseaux complices de ces piratages, mais les résultats sont mitigés. Kim Jong-un met tout en œuvre pour que l'une de ses principales sources de revenus ne se tarisse pas.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus